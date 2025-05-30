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Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами - РИА Новости, 30.05.2025
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22:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020078363.html
Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами
Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами - РИА Новости, 30.05.2025
Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами
сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:23:00+03:00
2025-05-30T22:23:00+03:00
сша
украина
ричард блюменталь
денис шмыгаль
в мире
линдси грэм*
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ. "Обсудили дальнейшую поддержку со стороны США. Озвучил потребности в финансовом и оборонном секторах. Отдельное внимание уделили теме конфискации замороженных российских активов. Украина заинтересована в усилении экономического сотрудничества с США, в частности, в рамках подписанного соглашения об инвестиционном фонде", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя ранее сообщал, что конгрессмены, как от Демократической, так и Республиканской партий США, оказывают очень сильное давление на американского президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против РФ. Телеканал отметил, что Блюменталь является одной из ключевых фигур, стоящих за межпартийным законопроектом сената, также поддерживаемым однопартийцем Трампа сенатором Линдси Грэмом*. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020072191.html
https://ria.ru/20250530/ssha-2019905423.html
https://ria.ru/20250530/makron-2020012903.html
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сша, украина, ричард блюменталь, денис шмыгаль, в мире, линдси грэм*
США, Украина, Ричард Блюменталь, Денис Шмыгаль, В мире, Линдси Грэм*
Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами

Шмыгаль встретился с американскими сенаторами Грэмом и Блюменталем

© Getty Images / SOPA Images / Oleksii ChumachenkoПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ.
"Обсудили дальнейшую поддержку со стороны США. Озвучил потребности в финансовом и оборонном секторах. Отдельное внимание уделили теме конфискации замороженных российских активов. Украина заинтересована в усилении экономического сотрудничества с США, в частности, в рамках подписанного соглашения об инвестиционном фонде", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров
Вчера, 21:17
Телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя ранее сообщал, что конгрессмены, как от Демократической, так и Республиканской партий США, оказывают очень сильное давление на американского президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против РФ. Телеканал отметил, что Блюменталь является одной из ключевых фигур, стоящих за межпартийным законопроектом сената, также поддерживаемым однопартийцем Трампа сенатором Линдси Грэмом*.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
Вчера, 09:27
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Проверка на надежность": Макрон дерзко высказался о Трампе из-за России
Вчера, 16:25
 
СШАУкраинаРичард БлюментальДенис ШмыгальВ миреЛиндси Грэм*
 
 
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