Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами
Шмыгаль встретился с американскими сенаторами Грэмом и Блюменталем
© Getty Images / SOPA Images / Oleksii ChumachenkoПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ.
"Обсудили дальнейшую поддержку со стороны США. Озвучил потребности в финансовом и оборонном секторах. Отдельное внимание уделили теме конфискации замороженных российских активов. Украина заинтересована в усилении экономического сотрудничества с США, в частности, в рамках подписанного соглашения об инвестиционном фонде", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя ранее сообщал, что конгрессмены, как от Демократической, так и Республиканской партий США, оказывают очень сильное давление на американского президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против РФ. Телеканал отметил, что Блюменталь является одной из ключевых фигур, стоящих за межпартийным законопроектом сената, также поддерживаемым однопартийцем Трампа сенатором Линдси Грэмом*.
Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.