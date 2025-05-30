https://ria.ru/20250530/ukraina-2020078363.html

Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами

Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами - РИА Новости, 30.05.2025

Премьер Украины сообщил о встрече с американскими сенаторами

сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:23:00+03:00

2025-05-30T22:23:00+03:00

2025-05-30T22:23:00+03:00

сша

украина

ричард блюменталь

денис шмыгаль

в мире

линдси грэм*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001941880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbc974a0d1e78940902b5a2549ff9442.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом* и Ричардом Блюменталем, стороны обсудили финансовые и оборонные потребности ВСУ. "Обсудили дальнейшую поддержку со стороны США. Озвучил потребности в финансовом и оборонном секторах. Отдельное внимание уделили теме конфискации замороженных российских активов. Украина заинтересована в усилении экономического сотрудничества с США, в частности, в рамках подписанного соглашения об инвестиционном фонде", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Телеканал CNN со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блюменталя ранее сообщал, что конгрессмены, как от Демократической, так и Республиканской партий США, оказывают очень сильное давление на американского президента Дональда Трампа с целью ужесточения санкций против РФ. Телеканал отметил, что Блюменталь является одной из ключевых фигур, стоящих за межпартийным законопроектом сената, также поддерживаемым однопартийцем Трампа сенатором Линдси Грэмом*. Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2020072191.html

https://ria.ru/20250530/ssha-2019905423.html

https://ria.ru/20250530/makron-2020012903.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, ричард блюменталь, денис шмыгаль, в мире, линдси грэм*