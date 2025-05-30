https://ria.ru/20250530/ukraina-2020076758.html

В Раде рассказали о квотах по отлову призывников

В Раде рассказали о квотах по отлову призывников - РИА Новости, 30.05.2025

В Раде рассказали о квотах по отлову призывников

Власти Украины поставили задачу каждому сотруднику военкомата "собрать" 12 людей в день, поэтому на улицах ловят буквально всех, в том числе курьеров доставки,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T22:03:00+03:00

2025-05-30T22:03:00+03:00

2025-05-30T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Власти Украины поставили задачу каждому сотруднику военкомата "собрать" 12 людей в день, поэтому на улицах ловят буквально всех, в том числе курьеров доставки, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. "Если бы все с уважением относились к людям, был бы другой результат, если бы не видели недообучения, недоукомлектования, то ТЦК (сотрудникам военкомата – ред.) не ставили задачи по 12 человек в день собрать. То, что я слышу и сегодня получил уведомление – ловят буквально всех… Постоянно используется вызов курьеров с доставкой какой-то еды и также его захватывают", - сказал Камельчук в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Он добавил, что это недоработка центров рекрутинговой комплектации. Сотрудников военкоматов не научили относиться с уважением к людям, нет базовых знаний, поэтому применяют физическую силу, не обращают при проверке документов на физическое состояние человека. "Проявляют неуважение и действуют десять на одного. И если бы они обращали внимание на состояние здоровья, а не на показатели, за что их могут премировать или не премировать, было бы все по-другому. Поэтому пришли к проблеме – продаже документов (отсрочек от мобилизации – ред.)", - добавил депутат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html

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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины