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Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров

Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров - РИА Новости, 30.05.2025

Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров

Министр минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу, что в Киеве встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, украинское МО стало просить инвестиции в РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:17:00+03:00

2025-05-30T21:17:00+03:00

2025-05-30T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министр минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу, что в Киеве встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, украинское МО стало просить инвестиции в ОПК, системы ПВО, боеприпасы и дальнобойное вооружение у принимающей переговоры по урегулированию страны. "В Киеве провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. В среду Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020028219.html

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