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Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров - РИА Новости, 30.05.2025
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21:17 30.05.2025 (обновлено: 21:20 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020072191.html
Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров
Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров - РИА Новости, 30.05.2025
Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров
Министр минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу, что в Киеве встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, украинское МО стало просить инвестиции в РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:17:00+03:00
2025-05-30T21:20:00+03:00
россия
украина
стамбул
рустем умеров
хакан фидан
в мире
министерство обороны украины
мид турции
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министр минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу, что в Киеве встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, украинское МО стало просить инвестиции в ОПК, системы ПВО, боеприпасы и дальнобойное вооружение у принимающей переговоры по урегулированию страны. "В Киеве провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*. В среду Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250530/nebenzya-2020028219.html
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россия, украина, стамбул, рустем умеров, хакан фидан, в мире, министерство обороны украины, мид турции, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Стамбул, Рустем Умеров, Хакан Фидан, В мире, Министерство обороны Украины, МИД Турции, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Украина попросила деньги на оборону у Турции в преддверии переговоров

МО Украины попросило деньги на оборону у принимающей мирные переговоры Турции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Министр минобороны Украины Рустем Умеров сообщил в пятницу, что в Киеве встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, украинское МО стало просить инвестиции в ОПК, системы ПВО, боеприпасы и дальнобойное вооружение у принимающей переговоры по урегулированию страны.
Киеве провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, поставка техники и систем ПВО, боеприпасы для противовоздушной обороны, снаряды основных калибров, усиление наших дальнобойных возможностей", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине
Вчера, 17:18
В среду Умеров утверждал, что передал российской стороне проект меморандума с украинским видением урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Вчера, 17:12
 
РоссияУкраинаСтамбулРустем УмеровХакан ФиданВ миреМинистерство обороны УкраиныМИД ТурцииВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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