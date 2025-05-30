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"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 30.05.2025
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18:28 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020047939.html
"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России
"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 30.05.2025
"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России
Владимиру Зеленскому и европейским лидерам нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и дальнейшая политика давления и провокаций приведет к... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:28:00+03:00
2025-05-30T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому и европейским лидерам нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и дальнейшая политика давления и провокаций приведет к полномасштабной эскалации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в статье на сайте Substack."Несмотря на то, что ситуация для НАТО и Украины становится все хуже и хуже, европейцы и Зеленский по-прежнему не хотят выполнять требования России и вместо этого усиливают провокационную риторику и действия. Самообман и отчаяние могут привести к очень опасной ситуации в ближайшие недели и месяцы", — отметил он.Профессор подчеркнул, что Россия уже одержала победу, поскольку украинские войска истощены и перегружены, а страны НАТО уже опустошили все свои военные склады.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html
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в мире, россия, украина, москва, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО
"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России

Дизен: попытки давления на Россию приведут к эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому и европейским лидерам нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и дальнейшая политика давления и провокаций приведет к полномасштабной эскалации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в статье на сайте Substack.
"Несмотря на то, что ситуация для НАТО и Украины становится все хуже и хуже, европейцы и Зеленский по-прежнему не хотят выполнять требования России и вместо этого усиливают провокационную риторику и действия. Самообман и отчаяние могут привести к очень опасной ситуации в ближайшие недели и месяцы", — отметил он.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Раса рабов": на Западе раскрыли, что стоит за провокациями НАТО
29 мая, 20:02
Профессор подчеркнул, что Россия уже одержала победу, поскольку украинские войска истощены и перегружены, а страны НАТО уже опустошили все свои военные склады.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения
27 мая, 14:48
 
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