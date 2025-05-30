https://ria.ru/20250530/ukraina-2020047939.html

"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России

"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 30.05.2025

"Опасная ситуация": на Западе признали неудобную правду о России

Владимиру Зеленскому и европейским лидерам нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и дальнейшая политика давления и провокаций приведет к... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:28:00+03:00

2025-05-30T18:28:00+03:00

2025-05-30T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому и европейским лидерам нужно признать, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и дальнейшая политика давления и провокаций приведет к полномасштабной эскалации, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в статье на сайте Substack."Несмотря на то, что ситуация для НАТО и Украины становится все хуже и хуже, европейцы и Зеленский по-прежнему не хотят выполнять требования России и вместо этого усиливают провокационную риторику и действия. Самообман и отчаяние могут привести к очень опасной ситуации в ближайшие недели и месяцы", — отметил он.Профессор подчеркнул, что Россия уже одержала победу, поскольку украинские войска истощены и перегружены, а страны НАТО уже опустошили все свои военные склады.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html

https://ria.ru/20250527/zakharova-2019341717.html

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в мире, россия, украина, москва, нато