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"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
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17:12 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине - РИА Новости, 30.05.2025
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине
Продолжение поддержки Украины со стороны западных союзников в 2026 году может пойти по нескольким сценариям, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:12:00+03:00
2025-05-30T17:12:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
киев
евросоюз
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины со стороны западных союзников в 2026 году может пойти по нескольким сценариям, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Три варианта: 1. США платят 43,5 миллиарда долларов за 2026 год. 2. ЕС крадет 43,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов, переводит украденные средства в Киев. 3. Зеленский капитулирует и принимает "Стамбул Плюс" (требования России на переговорах в Стамбуле — прим. ред.), пока он еще на столе переговоров. Есть еще вариант 4: прибыль от "редкоземельных минералов", проданных Великобритании и перепроданных США, легко покроет счет в 43,5 миллиарда долларов, и еще останутся деньги на покупку вилл в Майами", — написал он.Агентство Bloomberg 28 мая передавало, что Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. На пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не работает на полную мощность. По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к июню 2026 года.Как отмечало издание Responsible Statecraft, Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, киев, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Киев, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Зеленский капитулирует". На Западе сделали внезапное заявление об Украине

Журналист Христофору описал четыре сценария поддержки Украины в 2026 году

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Продолжение поддержки Украины со стороны западных союзников в 2026 году может пойти по нескольким сценариям, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Три варианта: 1. США платят 43,5 миллиарда долларов за 2026 год. 2. ЕС крадет 43,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов, переводит украденные средства в Киев. 3. Зеленский капитулирует и принимает "Стамбул Плюс" (требования России на переговорах в Стамбуле — прим. ред.), пока он еще на столе переговоров. Есть еще вариант 4: прибыль от "редкоземельных минералов", проданных Великобритании и перепроданных США, легко покроет счет в 43,5 миллиарда долларов, и еще останутся деньги на покупку вилл в Майами", — написал он.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
Вчера, 13:14
Агентство Bloomberg 28 мая передавало, что Зеленский снова начал выпрашивать у западных партнеров миллиарды долларов на оружие для Украины. На пресс-конференции в Киеве политик заявил, что украинское производство не работает на полную мощность. По его мнению, выпрашиваемые им миллиарды должны помочь его активизировать.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к июню 2026 года.
Как отмечало издание Responsible Statecraft, Зеленский своим новым требованием помощи у Запада показал, что несерьезно относится к призывам Вашингтона урегулировать конфликт на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом
Вчера, 14:19
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийКиевЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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