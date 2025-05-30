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NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 30.05.2025 (обновлено: 17:26 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.05.2025
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:09:00+03:00
2025-05-30T17:26:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
турция
владимир мединский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного Киевом."Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", — говорится в публикации.Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
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россия, украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, турция, владимир мединский, михаил галузин, киев
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Киев
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта

NYT: меморандум Украины включает прекращение огня на суше, в море и небе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного Киевом.
"Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", — говорится в публикации.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров с Украиной в Стамбуле
Вчера, 13:14

Переговоры по Украине

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
МИД заявил об истерике Киева перед вторым раундом переговоров
Вчера, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулТурцияВладимир МединскийМихаил ГалузинКиев
 
 
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