https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html

NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта

NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.05.2025

NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта

Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T14:09:00+03:00

2025-05-30T14:09:00+03:00

2025-05-30T17:26:00+03:00

россия

украина

специальная военная операция на украине

в мире

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

турция

владимир мединский

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного Киевом."Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", — говорится в публикации.Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html

https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html

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