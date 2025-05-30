https://ria.ru/20250530/ukraina-2019969279.html
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.05.2025
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T14:09:00+03:00
2025-05-30T14:09:00+03:00
2025-05-30T17:26:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
турция
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Газета The New York Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника рассказала о содержании меморандума по урегулированию конфликта, подготовленного Киевом."Меморандум включает положения о прекращении огня на суше, на море и в небе, мониторинг будет осуществляться международными партнерами", — говорится в публикации.Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/peregovory-2019945010.html
https://ria.ru/20250530/mid-2019928831.html
россия
украина
стамбул
турция
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_7332ccaa3ecba2f9af677fdcb37834a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, турция, владимир мединский, михаил галузин, киев
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Турция, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Киев
NYT узнала содержание меморандума Украины по урегулированию конфликта
NYT: меморандум Украины включает прекращение огня на суше, в море и небе