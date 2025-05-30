https://ria.ru/20250530/ukraina-2019899674.html

На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным - РИА Новости, 30.05.2025

На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

Около 100 жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата - граждане заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:26:00+03:00

2025-05-30T08:26:00+03:00

2025-05-30T08:27:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 100 жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата - граждане заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины, начато расследование инцидента, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - приводится текст сообщения пресс-службы Хмельницкого областного военкомата в Telegram-канале издания. Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия, устанавливаются личности участников инцидента. В военкомате напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ и иных формирований во время действия режима военного положения "могут расцениваться как госизмена". Это же издание ранее сообщало, что сотрудники Хмельницкого областного военкомата силой заволокли гражданского в служебный автомобиль. В то же время комиссариат не подтверждает информацию о каких-либо противоправных действиях со стороны своих сотрудников. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, каменец-подольский, вооруженные силы украины