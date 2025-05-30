На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным
На Украине около ста человек заблокировали машину с мобилизованным
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 100 жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата - граждане заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и спустили шины, начато расследование инцидента, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", - приводится текст сообщения пресс-службы Хмельницкого областного военкомата в Telegram-канале издания.
Представители правоохранительных органов прибыли на место происшествия, устанавливаются личности участников инцидента. В военкомате напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ и иных формирований во время действия режима военного положения "могут расцениваться как госизмена".
Это же издание ранее сообщало, что сотрудники Хмельницкого областного военкомата силой заволокли гражданского в служебный автомобиль. В то же время комиссариат не подтверждает информацию о каких-либо противоправных действиях со стороны своих сотрудников.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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