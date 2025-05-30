Рейтинг@Mail.ru
"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 30.05.2025 (обновлено: 11:53 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019896273.html
"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине
"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.05.2025
"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине
Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не добьется своих целей на Украине, заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:19:00+03:00
2025-05-30T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953375469_0:27:1910:1101_1920x0_80_0_0_d46a5dfe86186a7838d4d1415431c6f1.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не добьется своих целей на Украине, заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube."На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал он.По словам аналитика, если бы утверждения СМИ соответствовали действительности, Запад не пытался бы отчаянно навязать России прекращение огня на 30 дней, чтобы накачать Украину оружием и дать ей восстановиться."Кроме того, не стоит забывать примеры других конфликтов, когда линия фронта могла вообще не меняться годами, а затем быстро рухнуть в течение нескольких дней из-за истощения одной из сторон", — заключил Берлетик.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили сразу три села на Украине: Строевку в Харьковской области и Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях более 1,2 тысячи военнослужащих и десятки единиц техники.
https://ria.ru/20250530/konflikt-2019881975.html
https://ria.ru/20250530/ukraina-2019886433.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953375469_388:0:1856:1101_1920x0_80_0_0_7faae47810a128a43762f1bef0f6ecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине

Аналитик Берлетик: Россия стабильно выполняет свои цели на Украине

© Минобороны РФРоссийский танк Т-72Б3 в зоне СВО
Российский танк Т-72Б3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Минобороны РФ
Российский танк Т-72Б3 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не добьется своих целей на Украине, заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube.
"На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал он.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
На Украине возмутились предательством Запада
01:53
По словам аналитика, если бы утверждения СМИ соответствовали действительности, Запад не пытался бы отчаянно навязать России прекращение огня на 30 дней, чтобы накачать Украину оружием и дать ей восстановиться.
"Кроме того, не стоит забывать примеры других конфликтов, когда линия фронта могла вообще не меняться годами, а затем быстро рухнуть в течение нескольких дней из-за истощения одной из сторон", — заключил Берлетик.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили сразу три села на Украине: Строевку в Харьковской области и Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях более 1,2 тысячи военнослужащих и десятки единиц техники.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
На Украине резко выросло число дезертиров
04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала