https://ria.ru/20250530/ukraina-2019896273.html

"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине

"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине - РИА Новости, 30.05.2025

"Нет ресурсов": в США сделали резкое заявление о ситуации на Украине

Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не добьется своих целей на Украине, заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T07:19:00+03:00

2025-05-30T07:19:00+03:00

2025-05-30T11:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не добьется своих целей на Украине, заявил военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик на YouTube."На Западе сейчас говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал он.По словам аналитика, если бы утверждения СМИ соответствовали действительности, Запад не пытался бы отчаянно навязать России прекращение огня на 30 дней, чтобы накачать Украину оружием и дать ей восстановиться."Кроме того, не стоит забывать примеры других конфликтов, когда линия фронта могла вообще не меняться годами, а затем быстро рухнуть в течение нескольких дней из-за истощения одной из сторон", — заключил Берлетик.Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили сразу три села на Украине: Строевку в Харьковской области и Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. ВСУ за сутки потеряли на разных направлениях более 1,2 тысячи военнослужащих и десятки единиц техники.

https://ria.ru/20250530/konflikt-2019881975.html

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