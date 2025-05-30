В МИД оценили прагматическое отношение Трампа к России
Замглавы МИД Руденко: отношение Трампа к России может помочь решению по Украине
© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Москва надеется, что прагматическое отношение нынешней администрации США к России не только выльется в реальные подвижки в двусторонних связях, но и отразится на процессе урегулирования украинского кризиса, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"В настоящее время происходит некоторое оживление российско-американских контактов, возвращение к более-менее нормальному дипломатическому диалогу, который был бездушно разрушен (экс-президентом США Джо) Байденом, стремившимся нанести России стратегическое поражение", - заявил Руденко на Десятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" в Пекине.
Он отметил, что "пока этот диалог находится на самом минимальном уровне, во многом он схож с теми механизмами, которые сложились в китайско-американских отношениях в последние два года Байдена".
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"В отличие от него команда (президента США Дональда) Трампа на данном этапе, по крайней мере, исходит из более рационального, прагматического отношения к России. Надеемся, что такое отношение выльется в реальные подвижки не только в двусторонних связях с Россией, но и отразится на процессе урегулирования ряда кризисных ситуаций в мире и регионах, в частности, на урегулировании кризиса на Украине", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что этот кризис имеет глобальное геополитическое измерение, ответственность за его разжигание полностью лежит на коллективном Западе.
"Многолетнее игнорирование законных интересов России в сфере безопасности, экспансия НАТО на восток, упорное стремление втянуть Украину в свою орбиту стали главными причинами конфликта. В результате целенаправленных действий Запада Киев оказался полностью под контролем и управлением извне", - подчеркнул замглавы МИД РФ.