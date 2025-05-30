https://ria.ru/20250530/ukraina-2019886433.html

На Украине резко выросло число дезертиров

На Украине резко выросло число дезертиров - РИА Новости, 30.05.2025

На Украине резко выросло число дезертиров

Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T04:03:00+03:00

2025-05-30T04:03:00+03:00

2025-05-30T10:12:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось за последние пять месяцев и может достигнуть рекордного уровня в 2025 году, подсчитало РИА Новости на основании документов Единого государственного реестра судебных решений соседней страны.Согласно судебной базе данных, все больше солдат ВСУ бегут от военной службы, что отражается в стремительном росте судебных разбирательств в отношении пойманных дезертиров.Если в январе зафиксировали почти пять тысяч подобных случаев, то в апреле их было уже более шести тысяч. В целом за пять месяцев в стране заметили 25 508 случаев дезертирства. Таким образом, общий показатель за этот год может достигнуть рекордной 61 тысячи случаев против 35 750 случаев в 2024 году.Помимо стремительного роста числа уклонистов, украинские судебные документы также демонстрируют отсутствие последовательности в отношении задержанных дезертиров. Так, многие сбежавшие военнослужащие смогли избежать наказания благодаря лазейке в Уголовном кодексе страны, позволяющей впервые нарушившим закон солдатам вернуться на службу при согласии командира. Таким образом киевские власти пытаются восполнить нехватку личного состава, пусть и за счет ослабления военной дисциплины.Одним из характерных случаев оказалась судьба одного стрелка — помощника гранатометчика, который якобы сбежал со службы более двух с половиной лет назад, но не понес никакого уголовного наказания после добровольной явки с повинной. Другой военнослужащий с той же специальностью, дезертировавший более года назад, сейчас находится под арестом с возможностью внесения залога. Бывают и прямо противоположные случаи, когда с пойманными дезертирами обходятся по всей строгости закона. Так, одного украинского снайпера, задержанного в марте после полутора лет предполагаемого побега со службы, арестовали без права на залог. Еще одного военнослужащего ВСУ, задержанного в июне 2023 года после восьми месяцев отсутствия, приговорили к пяти годам тюрьмы.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986557553.html

https://ria.ru/20241224/rada-1991026046.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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