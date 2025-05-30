https://ria.ru/20250530/udary-2019937657.html

ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 30.05.2025

ВС России за неделю нанесли семь ударов по объектам на Украине

Российские военные за неделю в ответ на массированные атаки, предпринятые Киевом с применением ударных беспилотников и реактивных снарядов западного... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T12:45:00+03:00

2025-05-30T12:45:00+03:00

2025-05-30T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские военные за неделю в ответ на массированные атаки, предпринятые Киевом с применением ударных беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ, нанесли пять групповых и два массированных удара по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре ВСУ, все назначенные военные объекты киевского режима поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 24 по 30 мая т.г. в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центру сил специальных операций и авиации СБУ, местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам вооружения и боеприпасов, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства."Цели ударов достигнуты. Все назначенные военные объекты киевского режима поражены", - подчеркивает МО РФ.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина