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В Китае научились отличать ядерные боеголовки от неядерных, пишут СМИ
В Китае научились отличать ядерные боеголовки от неядерных, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2025
В Китае научились отличать ядерные боеголовки от неядерных, пишут СМИ
Китайские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных, пишет газета South China Morning... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:51:00+03:00
2025-05-30T08:51:00+03:00
2025-05-30T08:51:00+03:00
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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китайские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных, пишет газета South China Morning Post. "Китайские ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от ложных, что стало первым в мире решением на основе ИИ для проверки контроля над вооружениями", - пишет издание со ссылкой на статью, опубликованную ранее учеными из Китайского института атомной энергии. Газета отмечает, что ученые использовали моделирование методом Монте-Карло для создания "миллионов виртуальных ядерных компонентов", некоторые из которых содержали оружейный уран, другие были замаскированы свинцом или низкообогащенными материалами. "Многослойная сеть глубокого обучения была обучена на моделях нейтронного потока, достигнув чрезвычайно высокой точности в различении настоящих боеголовок", - говорится в тексте. Для того, чтобы предотвратить прямой доступ ИИ к сверхсекретной информации о конструкции ядерного оружия, между системой проверки и настоящей боеголовкой была возведена полиэтиленовая стена с 400 отверстиями, которая шифровала нейтронные сигналы и маскировала геометрию боеголовки, при этом пропуская радиационные сигнатуры. Таким образом, система может осуществлять проверку способности к цепной реакции, что составляет суть ядерного оружия, при этом не раскрывая деталей конструкции. "ИИ ничего не знает о конструкции боеголовки, но все равно может определить подлинность с помощью частично скрытых сигналов излучения", - отмается в статье. Ученые из Китайского института атомной энергии отметили, что для обеспечения прозрачности проверок, ИИ может быть совместно закодирован, обучен и проверен проверяющей и проверяемой стороной.
https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html
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в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
В Китае научились отличать ядерные боеголовки от неядерных, пишут СМИ
В Китае создали ИИ-систему, способную отличать ядерные боеголовки от неядерных
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китайские ученые создали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от неядерных, пишет газета South China Morning Post.
"Китайские ученые разработали систему искусственного интеллекта, которая может отличать настоящие ядерные боеголовки от ложных, что стало первым в мире решением на основе ИИ для проверки контроля над вооружениями", - пишет издание со ссылкой на статью, опубликованную ранее учеными из Китайского института атомной энергии.
Газета отмечает, что ученые использовали моделирование методом Монте-Карло
для создания "миллионов виртуальных ядерных компонентов", некоторые из которых содержали оружейный уран, другие были замаскированы свинцом или низкообогащенными материалами.
"Многослойная сеть глубокого обучения была обучена на моделях нейтронного потока, достигнув чрезвычайно высокой точности в различении настоящих боеголовок", - говорится в тексте.
Для того, чтобы предотвратить прямой доступ ИИ к сверхсекретной информации о конструкции ядерного оружия, между системой проверки и настоящей боеголовкой была возведена полиэтиленовая стена с 400 отверстиями, которая шифровала нейтронные сигналы и маскировала геометрию боеголовки, при этом пропуская радиационные сигнатуры.
Таким образом, система может осуществлять проверку способности к цепной реакции, что составляет суть ядерного оружия, при этом не раскрывая деталей конструкции.
"ИИ ничего не знает о конструкции боеголовки, но все равно может определить подлинность с помощью частично скрытых сигналов излучения", - отмается в статье.
Ученые из Китайского института атомной энергии отметили, что для обеспечения прозрачности проверок, ИИ может быть совместно закодирован, обучен и проверен проверяющей и проверяемой стороной.