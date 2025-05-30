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Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей - РИА Новости, 30.05.2025
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15:58 30.05.2025 (обновлено: 16:50 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tysjachi-2020005220.html
Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей
Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей - РИА Новости, 30.05.2025
Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей
Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей, среди них есть ребята с новых регионов, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:58:00+03:00
2025-05-30T16:50:00+03:00
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей, среди них есть ребята с новых регионов, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Двадцать девять тысяч детей получают помощь от фонда. Сто заболеваний, 117 лекарственных препаратов. Препараты мы поставляем по всей стране. На вернувшихся территориях уже 68 детей, которые регулярно получают от нас препараты", - сказал Ткаченко. Он напомнил, что неонатальный скрининг начал работать с 2023 года, он позволяет выявлять детей с тяжелыми заболеваниями еще на досимптоматическом этапе. В прошлом году было обследовано практически 99% новорожденных - 1,2 миллиона человек, из них было выявлено 1316 детей с тяжелыми заболеваниями. Все они получили помощь. "Люди доверили значительные средства фонду. Они все идут для того, чтобы покупать лекарства. И мы очень бережно относимся к этим средствам. В прошлом году до фонда было доведено 200 миллиардов рублей. Бюджет был стопроцентно исполнен и лекарства поступили детям. А всего с момента начала работы фонда - 511 миллиардов", - добавил он. Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин
Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей

Глава "Круг добра" Ткаченко: фонд помогает 29 тысячам детей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правления Фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель правления Фонда Круг добра протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правления Фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Помощь фонда "Круг добра" получают 29 тысяч детей, среди них есть ребята с новых регионов, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Двадцать девять тысяч детей получают помощь от фонда. Сто заболеваний, 117 лекарственных препаратов. Препараты мы поставляем по всей стране. На вернувшихся территориях уже 68 детей, которые регулярно получают от нас препараты", - сказал Ткаченко.
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Он напомнил, что неонатальный скрининг начал работать с 2023 года, он позволяет выявлять детей с тяжелыми заболеваниями еще на досимптоматическом этапе. В прошлом году было обследовано практически 99% новорожденных - 1,2 миллиона человек, из них было выявлено 1316 детей с тяжелыми заболеваниями. Все они получили помощь.
"Люди доверили значительные средства фонду. Они все идут для того, чтобы покупать лекарства. И мы очень бережно относимся к этим средствам. В прошлом году до фонда было доведено 200 миллиардов рублей. Бюджет был стопроцентно исполнен и лекарства поступили детям. А всего с момента начала работы фонда - 511 миллиардов", - добавил он.
Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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