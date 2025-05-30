https://ria.ru/20250530/tysjachi-2019909173.html

На московских газопроводах проверили более 11 тысяч сварных соединений

На московских газопроводах проверили более 11 тысяч сварных соединений - РИА Новости, 30.05.2025

На московских газопроводах проверили более 11 тысяч сварных соединений

Более 11 тысяч сварных соединений проверили на московских газопроводах с начала 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:57:00+03:00

2025-05-30T09:57:00+03:00

2025-05-30T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 11 тысяч сварных соединений проверили на московских газопроводах с начала 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "С начала года специалисты комплекса городского хозяйства проверили более 11 тысяч сварных соединений на газопроводах. Из них свыше 7,5 тысячи стальных швов осмотрели рентгеновским методом, а 3,5 тысячи полиэтиленовых и стальных соединений обследовали с помощью ультразвука", - говорится в сообщении. Отмечается, что для проведения диагностики используют современные методы неразрушающего контроля, в том числе рентгенографию и ультразвуковую дефектоскопию. Рентгеновские установки позволяют получить высокоточную визуализацию внутренней структуры металлических соединений, а ультразвуковые датчики фиксируют отражения волн от мельчайших неоднородностей в материале, выявляя даже скрытые дефекты. Подчеркивается, что так обеспечивается всесторонний контроль качества сварных швов как на металлических, так и на полиэтиленовых газопроводах. Кроме того, АО "Мосгаз" активно применяет передовое оборудование, включая самоходные кроулерные системы с рентгеновскими аппаратами, цифровые системы анализа и высокочувствительные пленки. Исследования проводят с использованием мобильных лабораторий собственной разработки на базе автомобилей "Камаз", что позволяет специалистам оперативно получать результаты и при необходимости немедленно устранять отклонения от установленных стандартов. Каждое сварное соединение проходит комплексную оценку, а данные поступают в режиме реального времени. "Ни один участок газопровода не вводится в эксплуатацию без заключения управления технического надзора АО "Мосгаз". Оно подтверждает, что работа проведена с соблюдением всех требований и объект готов к безопасной и надежной эксплуатации. Это позволяет сохранять высокую степень долговечности и устойчивости к внешним воздействиям газовой инфраструктуры города", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мосгаз