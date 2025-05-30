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Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине

Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине - РИА Новости, 30.05.2025

Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лэмми, обсудил инициативы по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА РИА Новости, 30.05.2025

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2025-05-30T23:09:00+03:00

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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лэмми, обсудил инициативы по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня вечером (30 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства."В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также шаги, предпринимаемые для прекращения войны между Россией и Украиной. Также обсуждались последние события в Сирии, ситуация между Пакистаном и Индией и другие региональные вопросы", - уточнил он.

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Наталья Макарова

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