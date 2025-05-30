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Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине - РИА Новости, 30.05.2025
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23:09 30.05.2025 (обновлено: 23:14 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/turtsiya-2020082256.html
Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине
Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лэмми, обсудил инициативы по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T23:09:00+03:00
2025-05-30T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лэмми, обсудил инициативы по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД."Сегодня вечером (30 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства."В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также шаги, предпринимаемые для прекращения войны между Россией и Украиной. Также обсуждались последние события в Сирии, ситуация между Пакистаном и Индией и другие региональные вопросы", - уточнил он.
https://ria.ru/20250530/erdogan-2020077584.html
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в мире, турция, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, великобритания, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, хакан фидан, дэвид лэмми
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Великобритания, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Хакан Фидан, Дэвид Лэмми
Глава МИД Турции обсудил с британским коллегой конфликт на Украине

Главы МИД Британии и Турции обсудили инициативы по прекращению огня на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 30 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с британским коллегой Дэвидом Лэмми, обсудил инициативы по прекращению конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
«
"Сегодня вечером (30 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми", - сообщил собеседник агентства.
"В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также шаги, предпринимаемые для прекращения войны между Россией и Украиной. Также обсуждались последние события в Сирии, ситуация между Пакистаном и Индией и другие региональные вопросы", - уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025ВеликобританияВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеХакан ФиданДэвид Лэмми
 
 
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