Турция сократила поставки лимонов в Россию до минимума с 2020 года
Турция в апреле сократила поставки лимонов в Россию до 5,6 тысячи тонн
Лимоны. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Турция в апреле сократила поставки лимонов в Россию до 5,6 тысячи тонн - минимума для этого месяца с коронавирусного 2020 года, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Министерство торговли Турции 7 апреля сообщило, что страна приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для удовлетворения внутреннего спроса. Однако уже 8 апреля турецкие власти решили отказаться от этих планов после встречи с экспортерами и фермерами.
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Несмотря на отказ от административного запрета, российские закупки в апреле снизились вдвое год к году - до 5,6 тысячи тонн, стоимость этих поставок при этом сократилась на треть и составила 3,6 миллиона долларов. Меньше в апреле последний раз было в коронавирус, когда физических поставок почти не было.
За первые четыре месяца текущего года российские компании приобрели у Турции 46,6 тысячи тонн лимонов на 30,5 миллиона долларов. В физическом выражении импорт сократился на четверть год к году, а в денежном - на 0,7%. Меньше последний раз было в коронавирусный 2020 год, когда было ввезено 39,8 тысячи тонн на 30,4 миллиона долларов.
В целом Турция в апреле снизила экспорт лимонов на четверть, до 194,8 тысячи тонн. Помимо России, со снижением импорта турецких лимонов столкнулись и другие крупные покупатели, в частности Ирак (-3%), Саудовская Аравия (в 2,5 раза), Румыния (-23,5%) и Украина (-28%).