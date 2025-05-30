https://ria.ru/20250530/tunberg-2019882817.html

Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа

Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа - РИА Новости, 30.05.2025

Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа

Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T02:26:00+03:00

2025-05-30T02:26:00+03:00

2025-05-30T11:28:00+03:00

в мире

израиль

рим

грета тунберг

биньямин нетаньяху

хамас

европарламент

флотилия свободы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, размещенном в социальной сети Х.В видеообращении Хасан объявила, что в воскресенье она отправится в Газу в составе так называемой Флотилии свободы на борту гуманитарного судна "Мадлен". "Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами", — сказала евродепутат палестинского происхождения, добавив, что речь идет о "ненасильственной акции". В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html

https://ria.ru/20250526/gaza-2019133687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, рим, грета тунберг, биньямин нетаньяху, хамас, европарламент, флотилия свободы