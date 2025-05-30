Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа
Экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить сектор Газа на борту судна Мадлен
© AP Photo / Pavel GolovkinГрета Тунберг в суде в Мальмё
© AP Photo / Pavel Golovkin
Грета Тунберг в суде в Мальмё. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, размещенном в социальной сети Х.
В видеообращении Хасан объявила, что в воскресенье она отправится в Газу в составе так называемой Флотилии свободы на борту гуманитарного судна "Мадлен".
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"Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами", — сказала евродепутат палестинского происхождения, добавив, что речь идет о "ненасильственной акции".
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.