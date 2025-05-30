Рейтинг@Mail.ru
Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 30.05.2025 (обновлено: 11:28 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tunberg-2019882817.html
Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа
Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа - РИА Новости, 30.05.2025
Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа
Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T02:26:00+03:00
2025-05-30T11:28:00+03:00
в мире
израиль
рим
грета тунберг
биньямин нетаньяху
хамас
европарламент
флотилия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885958169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f1563bfe68fed272aa7c5d165f8adfd.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, размещенном в социальной сети Х.В видеообращении Хасан объявила, что в воскресенье она отправится в Газу в составе так называемой Флотилии свободы на борту гуманитарного судна "Мадлен". "Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами", — сказала евродепутат палестинского происхождения, добавив, что речь идет о "ненасильственной акции". В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250408/germaniya-2009824004.html
https://ria.ru/20250526/gaza-2019133687.html
израиль
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885958169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ede22455249e8f92bf6c78a185b774a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рим, грета тунберг, биньямин нетаньяху, хамас, европарламент, флотилия свободы
В мире, Израиль, Рим, Грета Тунберг, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Европарламент, Флотилия Свободы
Шведская экоактивистка планирует посетить сектор Газа

Экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить сектор Газа на борту судна Мадлен

© AP Photo / Pavel GolovkinГрета Тунберг в суде в Мальмё
Грета Тунберг в суде в Мальмё - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Грета Тунберг в суде в Мальмё. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг планирует посетить с гуманитарной миссией сектор Газа несмотря на его блокаду Израилем, сообщила французский депутат Европарламента Рима Хасан в видеообращении, размещенном в социальной сети Х.
В видеообращении Хасан объявила, что в воскресенье она отправится в Газу в составе так называемой Флотилии свободы на борту гуманитарного судна "Мадлен".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Германию возглавит Грета Тунберг. Осталось убрать Трампа
8 апреля, 08:00
"Я буду вместе с Гретой Тунберг, экипажем судна и другими активистами", — сказала евродепутат палестинского происхождения, добавив, что речь идет о "ненасильственной акции".
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В ВОЗ рассказали, сколько убитых находится под завалами в секторе Газа
26 мая, 15:57
 
В миреИзраильРимГрета ТунбергБиньямин НетаньяхуХАМАСЕвропарламентФлотилия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала