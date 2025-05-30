Тшасковский лидирует в соцопросе перед вторым туром выборов в Польше
Тшасковский минимально опередил Навроцкого в опросе перед вторым туром выборов
© AP Photo / Michal DyjukРафал Тшасковский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Рафал Тшасковский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский минимально опережает кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого в последнем перед вторым туром выборов соцопросе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS.
В полночь с пятницы на субботу в Польше начнется период избирательной тишины, который продлится до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов, а также публикация результатов соцопросов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
По данным IBRiS, Тшасковский во втором туре выборов может рассчитывать на 49,1% поддержки. Навроцкому социологи предрекают 48,1% голосов избирателей. При этом, 2,8% опрошенных не знают, за кого отдадут свой голос.
Во втором туре выборов ожидается рекордная явка - 77,7%, свидетельствуют результаты опроса.
Опрос был проведен 27-29 мая методом компьютерных телефонных интервью - CATI на репрезентативной общенациональной выборке из 1070 человек. Данные о погрешности не приводятся.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, приняли участие 13 кандидатов. В ходе голосования Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,54% голосов.