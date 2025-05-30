https://ria.ru/20250530/tshaskovskij-2019918313.html

Тшасковский лидирует в соцопросе перед вторым туром выборов в Польше

Тшасковский лидирует в соцопросе перед вторым туром выборов в Польше - РИА Новости, 30.05.2025

Тшасковский лидирует в соцопросе перед вторым туром выборов в Польше

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский минимально опережает кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого в последнем перед вторым туром РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:54:00+03:00

2025-05-30T10:54:00+03:00

2025-05-30T10:54:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

ibris

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 30 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский минимально опережает кандидата от оппозиции Кароля Навроцкого в последнем перед вторым туром выборов соцопросе, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической лабораторией IBRiS. В полночь с пятницы на субботу в Польше начнется период избирательной тишины, который продлится до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером. В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов, а также публикация результатов соцопросов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете. По данным IBRiS, Тшасковский во втором туре выборов может рассчитывать на 49,1% поддержки. Навроцкому социологи предрекают 48,1% голосов избирателей. При этом, 2,8% опрошенных не знают, за кого отдадут свой голос. Во втором туре выборов ожидается рекордная явка - 77,7%, свидетельствуют результаты опроса. Опрос был проведен 27-29 мая методом компьютерных телефонных интервью - CATI на репрезентативной общенациональной выборке из 1070 человек. Данные о погрешности не приводятся. В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, приняли участие 13 кандидатов. В ходе голосования Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,54% голосов.

https://ria.ru/20250528/polsha-2019593926.html

https://ria.ru/20250528/evrosoyuz-2019459226.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, ibris, президентские выборы в польше — 2025