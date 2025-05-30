https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html

ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином

ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином - РИА Новости, 30.05.2025

ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином

Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:13:00+03:00

2025-05-30T19:13:00+03:00

2025-05-30T19:13:00+03:00

экономика

технологии

сша

россия

эльвира набиуллина

антон силуанов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это криптоактив, который "не является деньгами", разъяснил Банк России в своем Telegram-канале. "Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль - это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкойн - выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат", - говорится в сообщении. Регулятор также поясняет, что стейблкойны представляют собой класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к стоимости какого-либо актива или корзины активов. "Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине", - также отмечается в сообщении. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.

https://ria.ru/20250227/rubl-2001894230.html

https://ria.ru/20250427/gosduma-2013644095.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, сша, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов