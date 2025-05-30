Рейтинг@Mail.ru
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/tsb-2020062124.html
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином - РИА Новости, 30.05.2025
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином
Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:13:00+03:00
2025-05-30T19:13:00+03:00
экономика
технологии
сша
россия
эльвира набиуллина
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это криптоактив, который "не является деньгами", разъяснил Банк России в своем Telegram-канале. "Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль - это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкойн - выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат", - говорится в сообщении. Регулятор также поясняет, что стейблкойны представляют собой класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к стоимости какого-либо актива или корзины активов. "Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине", - также отмечается в сообщении. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.
https://ria.ru/20250227/rubl-2001894230.html
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013644095.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, сша, россия, эльвира набиуллина, антон силуанов
Экономика, Технологии, США, Россия, Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов
ЦБ объяснил разницу между цифровым рублем и стейблкоином

ЦБ: цифровой рубль является платежным средством, а стейблкоин криптоактивом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Основная разница между цифровым рублем и стейблкоином заключается в том, что цифровой рубль является официальным платежным средством, а стейблкоин - это криптоактив, который "не является деньгами", разъяснил Банк России в своем Telegram-канале.
«
"Сейчас обрисуем принципиальную разницу. Цифровой рубль - это деньги, официальное платежное средство, цифровая форма российской национальной валюты, которая выпускается Банком России. Стейблкойн - выпускаемый любым лицом криптоактив, который в криптоиндустрии используется для расчетов вместе с криптовалютами, но не является деньгами, это денежный суррогат", - говорится в сообщении.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЦБ намерен отложить широкое внедрение цифрового рубля
27 февраля, 11:06
Регулятор также поясняет, что стейблкойны представляют собой класс цифровых (виртуальных) активов, отличительной чертой которых является привязка их стоимости к стоимости какого-либо актива или корзины активов.
«
"Стейблкойны привязаны к денежной единице (в большинстве случаев к доллару США), однако они также могут быть привязаны к иным активам (золото, иные биржевые товары, криптовалюты, другие активы) или их корзине", - также отмечается в сообщении.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. До этого ожидалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что возможность расплачиваться цифровыми рублями у каждого россиянина будет уже в ближайшем будущем - возможно, в конце текущего года или в следующем.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Госдуме рассказали об угрозе для владельцев криптокошельков
27 апреля, 02:35
 
ЭкономикаТехнологииСШАРоссияЭльвира НабиуллинаАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала