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Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках
Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках - РИА Новости, 30.05.2025
Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках
Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T13:32:00+03:00
2025-05-30T13:32:00+03:00
2025-05-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
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максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад "Пытки российских военнослужащих: свидетельства освобожденных из украинского плена" на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"."Этот доклад подготовлен на основе опроса тех людей, кто в рамках обмена пленными были освобождены. <...> На данный момент более 200 человек только с последнего обмена мы опросили. Ужасные, страшные пытки, абсолютно нацистские и фашистские", — сказал председатель Международного общественного трибунала, член ОП Максим Григорьев.Бойцы, вернувшиеся на родину при последнем обмене, рассказали, что их топили, избивали, на них натравливали собак. Также пленным прижигали спины и конечности раскаленным металлом, после чего на сожженные участки сыпали соль. Украинские боевики применяли к россиянам и другие пытки.Григорьев напомнил, что международное законодательство требует гуманного обращения с военнопленными."То, что делает киевский режим, это самое грубое нарушение Женевских конвенций, это намеренная системная практика постоянных пыток и преступление против человечности. Естественно, наказание, само преступление не знает срока давности", — подчеркнул он.В конце прошлой недели состоялся инициированный Россией обмен пленными по формуле 1000 на 1000 человек, о котором Москва и Киев договорились на переговорах в Стамбуле. Стороны передали друг другу по 880 военных и 120 гражданских.В марте посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказывал, что российские военные в плену регулярно подвергаются пыткам. В секретных тюрьмах ВСУ их жестоко избивают, украинские боевики ампутируют своим жертвам конечности, угрожают им сексуальным насилием и убийством.
https://ria.ru/20250321/vsu-2006475117.html
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в мире, россия, украина, стамбул, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Вооруженные силы Украины
Российские бойцы, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о пытках
Григорьев: боевики ВСУ жестоко пытали российских пленных