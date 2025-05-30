https://ria.ru/20250530/tramp-2020081459.html

СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию

СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию - РИА Новости, 30.05.2025

СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию

Президент США Дональд Трамп опасается идти на эскалацию с Россией на Украине из-за боязни повторить Карибский кризис, пишет саудовское издание Okaz. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T23:08:00+03:00

2025-05-30T23:08:00+03:00

2025-05-30T23:08:00+03:00

в мире

сша

россия

москва

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается идти на эскалацию с Россией на Украине из-за боязни повторить Карибский кризис, пишет саудовское издание Okaz."История преподносит ценные уроки. Карибский кризис (1962 г.) — обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой — стал переломным моментом. Он продемонстрировал, что эскалация между сверхдержавами может привести к катастрофическим результатам. Тогда обе стороны осознали, что мир во всем мире защищается не провокациями, а взаимопониманием и балансом. Сегодня эта истина кажется более актуальной, чем когда-либо. Возможно, именно поэтому президент США Дональд Трамп, несмотря на свою порой жесткую риторику, все же боится загонять Россию в угол. Американский лидер — в отличие от некоторых европейских политиков — не верит в целесообразность изоляции Москвы и считает, что затягивание конфликта приведет только к хаосу и нестабильности, особенно в Восточной Европе", — говорится в публикации.По мнению журналиста, Запад пытается окружить Россию со всех сторон. Именно это было одной из основных причин начала СВО."В конечном счете, похоже, что возвращение за стол переговоров — это не просто желание Путина или выбор Трампа, а насущная необходимость для всего мира. На карту поставлена стабильность международного порядка, и Европа понесет наибольшие потери, если проигнорирует уроки прошлого", —считает обозреватель.Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250530/tramp-2020080611.html

https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин