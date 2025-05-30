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СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию - РИА Новости, 30.05.2025
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23:08 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/tramp-2020081459.html
СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию
СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию
Президент США Дональд Трамп опасается идти на эскалацию с Россией на Украине из-за боязни повторить Карибский кризис, пишет саудовское издание Okaz. РИА Новости, 30.05.2025
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2025-05-30T23:08:00+03:00
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается идти на эскалацию с Россией на Украине из-за боязни повторить Карибский кризис, пишет саудовское издание Okaz."История преподносит ценные уроки. Карибский кризис (1962 г.) — обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой — стал переломным моментом. Он продемонстрировал, что эскалация между сверхдержавами может привести к катастрофическим результатам. Тогда обе стороны осознали, что мир во всем мире защищается не провокациями, а взаимопониманием и балансом. Сегодня эта истина кажется более актуальной, чем когда-либо. Возможно, именно поэтому президент США Дональд Трамп, несмотря на свою порой жесткую риторику, все же боится загонять Россию в угол. Американский лидер — в отличие от некоторых европейских политиков — не верит в целесообразность изоляции Москвы и считает, что затягивание конфликта приведет только к хаосу и нестабильности, особенно в Восточной Европе", — говорится в публикации.По мнению журналиста, Запад пытается окружить Россию со всех сторон. Именно это было одной из основных причин начала СВО."В конечном счете, похоже, что возвращение за стол переговоров — это не просто желание Путина или выбор Трампа, а насущная необходимость для всего мира. На карту поставлена стабильность международного порядка, и Европа понесет наибольшие потери, если проигнорирует уроки прошлого", —считает обозреватель.Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250530/tramp-2020080611.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ раскрыли, почему Трамп боится Россию

Okaz: Трамп боится Россию из-за возможности повторения Карибского кризиса

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опасается идти на эскалацию с Россией на Украине из-за боязни повторить Карибский кризис, пишет саудовское издание Okaz.
"История преподносит ценные уроки. Карибский кризис (1962 г.) — обострение напряженности между Вашингтоном и Москвой — стал переломным моментом. Он продемонстрировал, что эскалация между сверхдержавами может привести к катастрофическим результатам. Тогда обе стороны осознали, что мир во всем мире защищается не провокациями, а взаимопониманием и балансом. Сегодня эта истина кажется более актуальной, чем когда-либо. Возможно, именно поэтому президент США Дональд Трамп, несмотря на свою порой жесткую риторику, все же боится загонять Россию в угол. Американский лидер — в отличие от некоторых европейских политиков — не верит в целесообразность изоляции Москвы и считает, что затягивание конфликта приведет только к хаосу и нестабильности, особенно в Восточной Европе", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым
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По мнению журналиста, Запад пытается окружить Россию со всех сторон. Именно это было одной из основных причин начала СВО.
"В конечном счете, похоже, что возвращение за стол переговоров — это не просто желание Путина или выбор Трампа, а насущная необходимость для всего мира. На карту поставлена стабильность международного порядка, и Европа понесет наибольшие потери, если проигнорирует уроки прошлого", —считает обозреватель.
Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию
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