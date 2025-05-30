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Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым - РИА Новости, 30.05.2025
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22:47 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/tramp-2020080611.html
Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым
Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым
Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил репортера, который назвал российского лидера Владимира Путина "упрямым", отметив, что считает Владимира... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T22:47:00+03:00
2025-05-30T22:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил репортера, который назвал российского лидера Владимира Путина "упрямым", отметив, что считает Владимира Зеленского "тоже очень упрямым". Когда старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси задавал вопрос про украинское урегулирование, он использовал формулировку "вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным". На что Трамп парировал "Зеленский тоже очень упрямый". Говоря о Путине, Трамп добавил, что "я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году - ред.) оказалась полным обманом". Он призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела. На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами в 2016 году следили за сотрудниками штаба республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в администрации Трампа. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368998.html
https://ria.ru/20250301/putin-2002396037.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, фбр
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ФБР
Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым

Трамп ответил репортеру, назвавшему Путина упрямым: Зеленский тоже очень упрямый

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил репортера, который назвал российского лидера Владимира Путина "упрямым", отметив, что считает Владимира Зеленского "тоже очень упрямым".
Когда старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси задавал вопрос про украинское урегулирование, он использовал формулировку "вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым Владимиром Путиным". На что Трамп парировал "Зеленский тоже очень упрямый".
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил, что Путин прошел с ним через тяжелые времена
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Говоря о Путине, Трамп добавил, что "я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году - ред.) оказалась полным обманом".
Он призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям. На этой неделе суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами в 2016 году следили за сотрудниками штаба республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в администрации Трампа.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
В перепалке Зеленского и Трампа имя Путина упоминали несколько раз
1 марта, 04:28
 
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