https://ria.ru/20250530/tramp-2020075714.html

Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине

Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине - РИА Новости, 30.05.2025

Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта были... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению", он подчеркнул при этом, что "не любит сюрпризы"."Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.

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