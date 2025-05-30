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Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине - РИА Новости, 30.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:54 30.05.2025 (обновлено: 22:54 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tramp-2020075714.html
Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине
Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта были... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:54:00+03:00
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украина
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в мире
дональд трамп
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению", он подчеркнул при этом, что "не любит сюрпризы"."Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250530/peskov-2019941315.html
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россия, украина, в мире, дональд трамп, сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что был удивлен из-за ответных ударов России по Украине

Трамп заявил, что его удивили новости об ответных ударах России по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта были "близки к завершению", он подчеркнул при этом, что "не любит сюрпризы".
"Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты. Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало", — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
По его словам, он по-прежнему рассчитывает на скорое прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Кремле назвали условие для контактов Путина, Трампа и Зеленского
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДональд ТрампСШАВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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