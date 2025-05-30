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"Золотой купол" будет готов позже, чем обещает Трамп, пишет Guardian - РИА Новости, 30.05.2025
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21:40 30.05.2025 (обновлено: 21:41 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tramp-2020074593.html
"Золотой купол" будет готов позже, чем обещает Трамп, пишет Guardian
"Золотой купол" будет готов позже, чем обещает Трамп, пишет Guardian - РИА Новости, 30.05.2025
"Золотой купол" будет готов позже, чем обещает Трамп, пишет Guardian
Новая система ПРО США "Золотой купол", вопреки заявлению президента страны Дональда Трампа, не будет готова к эксплуатации к концу его президентского срока,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:40:00+03:00
2025-05-30T21:41:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол", вопреки заявлению президента страны Дональда Трампа, не будет готова к эксплуатации к концу его президентского срока, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники. Ранее Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Золотой купол" Дональда Трампа... как ожидается, не будет готов до конца его срока, несмотря на его прогноз о том, что он будет завершен в ближайшие три года", - пишет издание. Согласно плану, разработанному Пентагоном, в лучшем случае "Золотой купол" будет готов к концу 2028 года, но только для демонстрации, а не для применения, сообщают источники. "То, что возможно (завершить - ред.) за 18 месяцев для США, - это заложить основы для полностью действующего "Золотого купола"... На этой стадии ("Золотой купол" - ред.) не сможет сбивать ракеты с помощью оружия космического базирования", - отмечает газета. По данным источников, система "Золотой купол" будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала Пентагон сосредоточится на объединении систем обработки данных и уже потом перейдет к разработке оружия космического базирования. Guardian пишет, что окончательная стоимость системы может превысить ранее названные 175 миллиардов долларов, поскольку все зависит от амбициозности замысла Трампа. Источники также рассказали о ранних этапах обсуждения "Золотого купола". По их информации, несколько месяцев назад Пентагон рассматривал участие Канады в создании системы ПРО. Кроме того, как отмечается, первоначальное название проекта было Moonshot, что в переводе означает "запуск ракеты на Луну", а в переносном смысле - "амбициозный проект". Трамп 28 мая заявил, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств. При этом премьер-министр Канады Марк Карни заявлял 22 мая, что Оттава поддерживает идею распространения на свою территорию "Золотого купола".
https://ria.ru/20250527/mid-2019356992.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, канада
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Канада
"Золотой купол" будет готов позже, чем обещает Трамп, пишет Guardian

Guardian: система ПРО "Золотой купол" будет готова позже, чем обещает Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Новая система ПРО США "Золотой купол", вопреки заявлению президента страны Дональда Трампа, не будет готова к эксплуатации к концу его президентского срока, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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"Золотой купол" Дональда Трампа... как ожидается, не будет готов до конца его срока, несмотря на его прогноз о том, что он будет завершен в ближайшие три года", - пишет издание.
Согласно плану, разработанному Пентагоном, в лучшем случае "Золотой купол" будет готов к концу 2028 года, но только для демонстрации, а не для применения, сообщают источники.
"То, что возможно (завершить - ред.) за 18 месяцев для США, - это заложить основы для полностью действующего "Золотого купола"... На этой стадии ("Золотой купол" - ред.) не сможет сбивать ракеты с помощью оружия космического базирования", - отмечает газета.
По данным источников, система "Золотой купол" будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. Сначала Пентагон сосредоточится на объединении систем обработки данных и уже потом перейдет к разработке оружия космического базирования.
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Guardian пишет, что окончательная стоимость системы может превысить ранее названные 175 миллиардов долларов, поскольку все зависит от амбициозности замысла Трампа.
Источники также рассказали о ранних этапах обсуждения "Золотого купола". По их информации, несколько месяцев назад Пентагон рассматривал участие Канады в создании системы ПРО. Кроме того, как отмечается, первоначальное название проекта было Moonshot, что в переводе означает "запуск ракеты на Луну", а в переносном смысле - "амбициозный проект".
Трамп 28 мая заявил, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств. При этом премьер-министр Канады Марк Карни заявлял 22 мая, что Оттава поддерживает идею распространения на свою территорию "Золотого купола".
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