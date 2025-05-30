https://ria.ru/20250530/tramp-2020074102.html
Трамп вручил Маску ключ от Белого дома
Трамп вручил Маску ключ от Белого дома - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп вручил Маску ключ от Белого дома
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил ключ от Белого дома миллиардеру Илону Маску, покинувшему пост главы Департамента эффективности правительства... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:36:00+03:00
2025-05-30T21:36:00+03:00
2025-05-30T21:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вручил ключ от Белого дома миллиардеру Илону Маску, покинувшему пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE).В пятницу Маск и Трамп проводят пресс-конференцию по случаю ухода Маска из администрации президента США."Спасибо, Илон. Береги себя", — сказал президент, вручая золотой ключ от Белого дома Маску.Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, майк джонсон
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Майк Джонсон
Трамп вручил Маску ключ от Белого дома
Трамп вручил миллиардеру Илону Маску золотой ключ от Белого дома