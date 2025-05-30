https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html

Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения

Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения - РИА Новости, 30.05.2025

Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T21:27:00+03:00

2025-05-30T21:27:00+03:00

2025-05-30T21:30:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

ближний восток

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе."Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку. Думаю, это может произойти в недалеком будущем — и это было бы отлично, если бы мы пришли к соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку. Мы хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы у них была успешная страна, но у них не может быть ядерного оружия. Это очень просто. Думаю, мы довольно близки к сделке с Ираном", — сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.

https://ria.ru/20250529/iran-2019872901.html

иран

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, дональд трамп, ближний восток, обострение отношений сша и ирана