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Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:27:00+03:00
2025-05-30T21:27:00+03:00
2025-05-30T21:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе."Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку. Думаю, это может произойти в недалеком будущем — и это было бы отлично, если бы мы пришли к соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку. Мы хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы у них была успешная страна, но у них не может быть ядерного оружия. Это очень просто. Думаю, мы довольно близки к сделке с Ираном", — сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп, ближний восток, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Ближний Восток, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Трамп: США близки к заключению договоренности с Ираном по его ядерной программе