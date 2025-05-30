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Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения - РИА Новости, 30.05.2025
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21:27 30.05.2025 (обновлено: 21:30 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tramp-2020073002.html
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T21:27:00+03:00
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в мире
иран
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дональд трамп
ближний восток
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе."Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку. Думаю, это может произойти в недалеком будущем — и это было бы отлично, если бы мы пришли к соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку. Мы хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы у них была успешная страна, но у них не может быть ядерного оружия. Это очень просто. Думаю, мы довольно близки к сделке с Ираном", — сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.
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в мире, иран, сша, дональд трамп, ближний восток, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Ближний Восток, Обострение отношений США и Ирана
Трамп заявил, что США и Иран близки к заключению соглашения

Трамп: США близки к заключению договоренности с Ираном по его ядерной программе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Иран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе.
«
"Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку. Думаю, это может произойти в недалеком будущем — и это было бы отлично, если бы мы пришли к соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку. Мы хотим, чтобы они были в безопасности, чтобы у них была успешная страна, но у них не может быть ядерного оружия. Это очень просто. Думаю, мы довольно близки к сделке с Ираном", — сказал Трамп журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Пезешкиан: США не могут требовать от Ирана прекратить обогащение урана
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В миреИранСШАДональд ТрампБлижний ВостокОбострение отношений США и Ирана
 
 
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