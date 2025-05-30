"Решающий удар": на Западе запаниковали из-за планов Трампа
TAC: выход Трампа из урегулирования будет решающим ударом по Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Если администрация Трампа действительно выполнит свои угрозы отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, ситуация намного ухудшится, пишет американский журнал American Conservative.
"Украина сильно зависит от американских разведывательных данных и от предоставленной США спутниковой системы Starlink. Без этой поддержки лишь немногие образцы высокоточного оружия могли бы эффективно функционировать. <…> В сочетании с текущими трудностями Украины в плане личного состава и с сокращением числа американских систем ПВО Patriot, удар по украинскому моральному духу может оказаться решающим", — говорится в материале.
Издание отмечает, что по показателю обученности и оснащению войск Украина в большой беде. Кроме того, российская оборонная промышленность значительно превосходит американские и европейские военные заводы по производству критически важных боеприпасов и собирает ударные ракеты быстрее, чем Запад может производить ракеты ПВО.
Как сообщила во вторник газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.