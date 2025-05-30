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Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших при Байдене - РИА Новости, 30.05.2025
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17:51 30.05.2025 (обновлено: 18:19 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tramp-2020037417.html
Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших при Байдене
Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших при Байдене - РИА Новости, 30.05.2025
Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших при Байдене
Верховный Суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа отменить правой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:51:00+03:00
2025-05-30T18:19:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Верховный Суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа отменить правой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, находившихся в стране в рамках программы администрации Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении.Ранее окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации лишить мигрантов их правового статуса."Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, мигранты, миграция
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Мигранты, Миграция
Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших при Байдене

Верховный суд разрешил Трампу высылать мигрантов, въехавших по программе Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Верховный Суд США позволил администрации президента США Дональда Трампа отменить правой статус более чем 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, находившихся в стране в рамках программы администрации Джо Байдена, заявила судья Кетанджи Браун Джексон в своем особом мнении.
Ранее окружной суд Массачусетса заблокировал решение администрации лишить мигрантов их правового статуса.
"Ходатайство о приостановлении (судебного решения- ред.), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено", - говорится в документе.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
WP: США планировали программу депортации украинцев
20 мая, 15:31
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМигрантыМиграция
 
 
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