https://ria.ru/20250530/tramp-2019911347.html

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России - РИА Новости, 30.05.2025

СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России

Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:10:00+03:00

2025-05-30T10:10:00+03:00

2025-05-30T11:46:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня, сообщил журнал Atlantic. "Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", — указано в материале. По словам одного из источников, американский лидер хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник. Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.

https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html

https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019091823.html

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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир мединский, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025