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СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России - РИА Новости, 30.05.2025
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10:10 30.05.2025 (обновлено: 11:46 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/tramp-2019911347.html
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России - РИА Новости, 30.05.2025
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России
Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T10:10:00+03:00
2025-05-30T11:46:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
дональд трамп
владимир мединский
сергей лавров
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня, сообщил журнал Atlantic. "Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", — указано в материале. По словам одного из источников, американский лидер хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник. Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Переговоры по УкраинеПервая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
https://ria.ru/20250530/politico-2019902285.html
https://ria.ru/20250529/vsu-2019364188.html
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019091823.html
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в мире, россия, украина, стамбул, дональд трамп, владимир мединский, сергей лавров, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
СМИ: Трамп занял выжидательную позицию относительно санкций против России

Atlantic: Трамп примет решение о санкциях против РФ после переговоров 2 июня

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял выжидательную позицию по новым антироссийским санкциям, он хочет увидеть, какими будут результаты возможных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня, сообщил журнал Atlantic.
«
"Хотя Трамп в последние дни и говорил с помощниками о введении новых санкций против России, он хочет увидеть, что произойдет, когда представители с Украины и из России встретятся для проведения второго раунда переговоров, которые запланированы на следующей неделе в Стамбуле", — указано в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
"Хочет больше мира". СМИ раскрыли планы Трампа по России
08:57
По словам одного из источников, американский лидер хочет сделки по урегулированию на Украине. Впрочем, его слова о том, что он может выйти из мирного процесса, следует воспринимать всерьез, подчеркнул собеседник.
Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Нас стирают с лица земли". Чем закончился "блестящий" план Киева
Вчера, 08:00
В среду вечером министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская сторона также готова их пояснить.
Как позднее уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
08:00

Переговоры по Украине

Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва заканчивает подготовку проекта меморандума по будущему мирному договору.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о новых санкциях против России
26 мая, 13:09
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулДональд ТрампВладимир МединскийСергей ЛавровПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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