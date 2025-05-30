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Трамп подтвердил, что Маск заканчивает работу на посту главы DOGE
Трамп подтвердил, что Маск заканчивает работу на посту главы DOGE - РИА Новости, 30.05.2025
Трамп подтвердил, что Маск заканчивает работу на посту главы DOGE
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth подтвердил, что пятница станет последним днем работы предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T07:48:00+03:00
2025-05-30T07:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth подтвердил, что пятница станет последним днем работы предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE). В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. "Завтра (в пятницу - ред.) в 13.30 (20.30 мск - ред.) я проведу пресс-конференцию с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день ( на посту главы DOGE - ред.)… Увидимся завтра в Белом доме", - сообщил Трамп. Президент отметил, что Маск продолжит помогать его администрации. Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, майк джонсон
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Майк Джонсон
Трамп подтвердил, что Маск заканчивает работу на посту главы DOGE
Трамп: пятница станет последним днем работы Маска на посту главы DOGE