https://ria.ru/20250530/torden-2019907539.html

Защита Тордена подала апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Защита Тордена подала апелляцию на приговор о пожизненном заключении - РИА Новости, 30.05.2025

Защита Тордена подала апелляцию на приговор о пожизненном заключении

Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления, 13 мая подала... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:39:00+03:00

2025-05-30T09:39:00+03:00

2025-05-30T09:58:00+03:00

финляндия

в мире

воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), приговоренного в Финляндии к пожизненному заключению за якобы военные преступления, 13 мая подала апелляцию на приговор суда, заявила РИА Новости адвокат россиянина Наталия Мальгина.Окружной суд Хельсинки 14 марта признал Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Торден отрицает вину."Мы подали апелляцию заблаговременно, еще 13 мая. В стостраничном тексте с избытком приведены факты, подтверждающие полную невиновность Тордена. Сторона обвинения также планировала подать апелляцию", - сказала адвокат.Как уточнила Мальгина, далее суд назначит срок для ознакомления и ответа на апелляцию другой стороны. Даты рассмотрения дела по существу пока не известны, добавила адвокат.

https://ria.ru/20250314/torden-2005017345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, в мире, воислав торден (ян петровский)