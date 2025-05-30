https://ria.ru/20250530/tliashinova-2019921988.html

Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову

Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову - РИА Новости, 30.05.2025

Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T11:15:00+03:00

2025-05-30T11:15:00+03:00

2025-05-30T11:22:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тлиашиновой Инны зарегистрирован в суде Москвы. Дата рассмотрения на сегодняшний день не назначена", - сказал собеседник агентства.В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.

https://ria.ru/20250128/arest-1995928337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия