https://ria.ru/20250530/tliashinova-2019921988.html
Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову
Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову - РИА Новости, 30.05.2025
Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T11:15:00+03:00
2025-05-30T11:15:00+03:00
2025-05-30T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с требованием заочно арестовать бизнес-коуча Инну Тлиашинову по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Тлиашиновой Инны зарегистрирован в суде Москвы. Дата рассмотрения на сегодняшний день не назначена", - сказал собеседник агентства.В конце апреля подмосковный главк СК РФ сообщал, что против Тлиашиновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация средств), ей вменяют неуплату налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллиона рублей в период с 2020 по 2022 год.
https://ria.ru/20250128/arest-1995928337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову
Следствие просит заочно арестовать бизнес-коуча Тлиашинову за неуплату налогов