https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html

Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*

Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК* - РИА Новости, 30.05.2025

Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*

Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:28:00+03:00

2025-05-30T18:28:00+03:00

2025-05-30T18:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

украина

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в силовых структурах. В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу. По словам собеседника агентства, уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, оставленных им в Telegram-канале. "Установлено, что в одном из комментариев фигурант восхвалял запрещённую в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*)", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250530/terakt-2020008558.html

https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд