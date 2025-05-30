Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*
Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял РДК в Telegram
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.
В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу.
По словам собеседника агентства, уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, оставленных им в Telegram-канале.
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"Установлено, что в одном из комментариев фигурант восхвалял запрещённую в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*)", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация