Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК* - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/terakt-2020047748.html
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК* - РИА Новости, 30.05.2025
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*
Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:28:00+03:00
2025-05-30T18:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_54:194:1226:853_1920x0_80_0_0_f60ffd8dd8e632b2b3cb0a94f7ef70d6.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в силовых структурах. В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу. По словам собеседника агентства, уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, оставленных им в Telegram-канале. "Установлено, что в одном из комментариев фигурант восхвалял запрещённую в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*)", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250530/terakt-2020008558.html
https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102646/91/1026469195_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_bfa24acf862c92fbcaabc3540e1eb749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Мужчина, готовивший теракт в Москве, оказался последователем РДК*

Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял РДК в Telegram

© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : официальный аккаунт Следственного комитета РФ в "Вконтакте"
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Готовивший теракт в Москве по заданию спецслужб Украины восхвалял в Telegram-канале организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
Вчера, 16:11
В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу.
По словам собеседника агентства, уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, оставленных им в Telegram-канале.
«
"Установлено, что в одном из комментариев фигурант восхвалял запрещённую в РФ террористическую организацию "Русский добровольческий корпус"* (РДК*)", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
Вчера, 16:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала