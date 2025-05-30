https://ria.ru/20250530/terakt-2020041205.html
Мужчине, готовившему теракт в Москве, грозит до 15 лет лишения свободы
Мужчине, готовившему теракт в Москве, грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 30.05.2025
Мужчине, готовившему теракт в Москве, грозит до 15 лет лишения свободы
Мужчине, против которого возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в Москве по заданию спецслужб Украины, грозит до 15 лет лишения свободы. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:10:00+03:00
2025-05-30T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчине, против которого возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в Москве по заданию спецслужб Украины, грозит до 15 лет лишения свободы. В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу. По части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, мужчине же вменяется приготовление к такому преступлению, из-за чего ему не могут назначить больше трех четвертых от максимальной санкции статьи. Таким образом, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что мужчина в 2020 году был судим за призывы к экстремизму. Кроме того, в правоохранительных органах также сообщили РИА Новости, что он находится в реестре террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250530/terakt-2020020454.html
https://ria.ru/20250530/terakt-2020017102.html
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происшествия, москва, россия, терроризм, украина
Происшествия, Москва, Россия, Терроризм, Украина
Мужчине, готовившему теракт в Москве, грозит до 15 лет лишения свободы
Мужчине, готовившему предотвращенный теракт в Москве, грозит до 15 лет тюрьмы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчине, против которого возбуждено уголовное дело о подготовке теракта в Москве по заданию спецслужб Украины, грозит до 15 лет лишения свободы.
В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.
В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма. Фигурант обжаловал свой арест, 10 июня Мосгорсуд рассмотрит его жалобу.
По части 2 статьи 205 УК РФ (теракт) предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, мужчине же вменяется приготовление к такому преступлению, из-за чего ему не могут назначить больше трех четвертых от максимальной санкции статьи. Таким образом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в силовых структурах рассказали РИА Новости, что мужчина в 2020 году был судим за призывы к экстремизму. Кроме того, в правоохранительных органах также сообщили РИА Новости, что он находится в реестре террористов и экстремистов.