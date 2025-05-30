https://ria.ru/20250530/terakt-2020020454.html

Появились подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве

Появились подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 30.05.2025

Появились подробности о фигуранте дела о подготовке теракта в Москве

Фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Москве находится в реестре террористов и экстремистов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:50:00+03:00

2025-05-30T16:50:00+03:00

2025-05-30T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Москве находится в реестре террористов и экстремистов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. Согласно сообщению, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписку с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК. "Фигурант внесен в перечень террористов и экстремистов", - сказал собеседник агентства.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), терроризм