https://ria.ru/20250530/terakt-2020014537.html

Фигуранта дела о предотвращенном теракте в Москве арестовали в начале мая

Фигуранта дела о предотвращенном теракте в Москве арестовали в начале мая - РИА Новости, 30.05.2025

Фигуранта дела о предотвращенном теракте в Москве арестовали в начале мая

Мужчина, планировавший по заданию Киева устроить теракт в Москве, находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:31:00+03:00

2025-05-30T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мужчина, планировавший по заданию Киева устроить теракт в Москве, находится под стражей с 6 мая - он был арестован в рамках расследования дела о публичном оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.В пятницу СК РФ сообщил, что в столице предотвращен теракт. По данным ведомства, московские следователи, расследуя уголовное дело в отношении москвича, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, установили его причастность к подготовке теракта: у него в телефоне силовики нашли переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы. В тайнике было самодельное взрывное устройство, которое обвиняемый планировал применить для взрыва в людном месте, полагают в СК."Фигурант был арестован Кунцевским районным судом 6 мая в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму", - сказал собеседник агентства.

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москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия