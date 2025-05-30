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В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 30.05.2025
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:11:00+03:00
2025-05-30T16:11:00+03:00
2025-05-30T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб", — заявили в ведомстве.СК уточнил, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника."По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — добавили в СК.После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Украина
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
СК: в Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева