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В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 30.05.2025
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16:11 30.05.2025 (обновлено: 17:30 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/terakt-2020008558.html
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 30.05.2025
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T16:11:00+03:00
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.&quot;В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб&quot;, — заявили в ведомстве.СК уточнил, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.&quot;По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей&quot;, — добавили в СК.После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия, Украина
В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

СК: в Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта по заданию Киева

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
«

"В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб", — заявили в ведомстве.

© Следком/TelegramВ Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб
В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Следком/Telegram
В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб
СК уточнил, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника.
«

"По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — добавили в СК.

После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.
В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
7 мая, 12:23
 
МоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествияУкраина
 
 
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