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В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб - РИА Новости, 30.05.2025

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T16:11:00+03:00

2025-05-30T16:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК."В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб", — заявили в ведомстве.СК уточнил, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника."По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", — добавили в СК.После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов.В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.

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москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина