https://ria.ru/20250530/tayvan-2019914551.html

Reuters: США планируют значительно увеличить поставки вооружения Тайваню

Reuters: США планируют значительно увеличить поставки вооружения Тайваню - РИА Новости, 30.05.2025

Reuters: США планируют значительно увеличить поставки вооружения Тайваню

Объем поставок американского вооружения Тайваню за нынешний президентский срок Дональда Трампа, как ожидается, превысит их объем за первый срок американского... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T10:30:00+03:00

2025-05-30T10:30:00+03:00

2025-05-30T10:38:00+03:00

в мире

тайвань

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сша

дональд трамп

нэнси пелоси

джо байден

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Объем поставок американского вооружения Тайваню за нынешний президентский срок Дональда Трампа, как ожидается, превысит их объем за первый срок американского лидера, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников. "Как ожидается, в следующие четыре года США одобрит столько заказов на поставку вооружения Тайбэю, что это превысит их число за первый срок Трампа", - говорится в материале агентства. Согласно подсчетам агентства, во время первого президентского срока Трампа США одобрили поставки вооружения Тайваню примерно на 18,3 миллиарда долларов. Для сравнения - при экс-президенте Джо Байдене общая стоимость одобренных поставок составила около 8,4 миллиарда долларов. По утверждению источников агентства, правящие круги США, включая самого Трампа, заинтересованы в "усилении жесткой политики сдерживания" в отношении Китая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250126/kitay-1995489206.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

тайвань

китай

сша

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в мире, тайвань, китай, сша, дональд трамп, нэнси пелоси, джо байден