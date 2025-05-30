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Небензя предупредил о возможном ответе на удар Taurus по России
Небензя предупредил о возможном ответе на удар Taurus по России - РИА Новости, 30.05.2025
Небензя предупредил о возможном ответе на удар Taurus по России
ФРГ в случае пособничества в поставке ракет Taurus Украине окажется "еще глубже" вовлечена в войну с РФ, Москва тогда будет рассматривать "все опции" для... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:16:00+03:00
2025-05-30T17:16:00+03:00
2025-05-30T19:02:00+03:00
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ООН, 30 мая — РИА Новости. ФРГ в случае пособничества в поставке ракет Taurus Украине окажется "еще глубже" вовлечена в войну с РФ, Москва тогда будет рассматривать "все опции" для адекватного ответа на этот недопустимый шаг, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по словам Мерца, с США, Великобританией и Францией. Во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали."И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг", — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.Он отметил, что действия Германии являются частью "развернутой Европой кампании по саботажу мирного процесса" и попыткой спровоцировать РФ на "какие-то" ответные действия, чтобы их можно было потом представить американской администрации как свидетельство якобы неготовности Москвы к переговорам.
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Небензя предупредил о возможном ответе на удар Taurus по России
Небензя: Москва будет рассматривать любые варианты ответа при ударе Taurus по РФ