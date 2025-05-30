https://ria.ru/20250530/svo-2020063029.html

ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец

ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец - РИА Новости, 30.05.2025

ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец

ВСУ стали беречь элитные расчеты БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, группы спецбатальона "Птицы Мадьяра" находятся в тылу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T19:23:00+03:00

2025-05-30T19:23:00+03:00

2025-05-30T19:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. ВСУ стали беречь элитные расчеты БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, группы спецбатальона "Птицы Мадьяра" находятся в тылу, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Если вот до этого наблюдалась очень активность расчетов БПЛА (противника - ред.) в пригороде Красноармейска, то на данном этапе они откатились более к девятиэтажкам, скорее всего, в центр города, потому что нет такой активности... Все-таки начали, наверное, беречь свои элитные расчеты "птичников". Там (в тылу - ред.), скорее всего, "мадяровские" сидят в основном", – рассказал "Тоха".По его словам, раньше разведка фиксировала в пригороде взлеты вражеских БПЛА, а также антенны и ретрансляторы пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, но сейчас это единичные случаи. Красноармейск – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

россия

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донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф