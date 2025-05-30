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ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец
ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец - РИА Новости, 30.05.2025
ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец
ВСУ стали беречь элитные расчеты БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, группы спецбатальона "Птицы Мадьяра" находятся в тылу, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T19:23:00+03:00
2025-05-30T19:23:00+03:00
2025-05-30T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 мая – РИА Новости. ВСУ стали беречь элитные расчеты БПЛА на красноармейском направлении в ДНР, группы спецбатальона "Птицы Мадьяра" находятся в тылу, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "Если вот до этого наблюдалась очень активность расчетов БПЛА (противника - ред.) в пригороде Красноармейска, то на данном этапе они откатились более к девятиэтажкам, скорее всего, в центр города, потому что нет такой активности... Все-таки начали, наверное, беречь свои элитные расчеты "птичников". Там (в тылу - ред.), скорее всего, "мадяровские" сидят в основном", – рассказал "Тоха".По его словам, раньше разведка фиксировала в пригороде взлеты вражеских БПЛА, а также антенны и ретрансляторы пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, но сейчас это единичные случаи. Красноармейск – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
ВСУ стали беречь элитные подразделения под Красноармейском, рассказал боец
Боец ВС России Тоха: расчеты БПЛА ВСУ откатились в центр Красноармейска