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Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:56:00+03:00
2025-05-30T09:56:00+03:00
2025-05-30T09:56:00+03:00
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КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Витязь"."Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", — сказал он.По словам офицера, все оборудование передали для изучения в специализированные лаборатории российских Вооруженных сил.
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Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных
Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения.
Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области.
2025-05-30T09:56
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РИА Новости
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Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Российские бойцы впервые захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"