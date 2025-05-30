https://ria.ru/20250530/svo-2019908995.html

Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025

Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:56:00+03:00

2025-05-30T09:56:00+03:00

2025-05-30T09:56:00+03:00

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КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Витязь"."Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", — сказал он.По словам офицера, все оборудование передали для изучения в специализированные лаборатории российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

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Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения. Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области. 2025-05-30T09:56 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, технологии, россия, украина