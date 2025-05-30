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Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/svo-2019908995.html
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:56:00+03:00
2025-05-30T09:56:00+03:00
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КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Витязь"."Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", — сказал он.По словам офицера, все оборудование передали для изучения в специализированные лаборатории российских Вооруженных сил.
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353
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60
Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных
Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения. Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области.
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в мире, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, технологии, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Технологии, Россия, Украина
Бойцы группировки "Севера" захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Российские бойцы впервые захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

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КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" захватили в Сумской области украинский детектор дронов "Сахарок", который западные СМИ называют легендарным, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Витязь".
"Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", — сказал он.
По словам офицера, все оборудование передали для изучения в специализированные лаборатории российских Вооруженных сил.

"Сахарок" — компактный переносной прибор, предназначенный для обнаружения беспилотников. Разработан в 2022 году. При приближении БПЛА подает сигнал тревоги и высвечивает информацию на небольшом дисплее.

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25 мая, 16:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныТехнологииРоссияУкраина
 
 
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