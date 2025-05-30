Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/svo-2019906035.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей
Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:31:00+03:00
2025-05-30T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино в районе объездной дороги FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. Один мужчина получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250530/bpl-2019902033.html
шебекино
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей

Гладков: два мирных жителя ранены при атаке украинского FPV-дрона на спецтехнику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекино в районе объездной дороги FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. Один мужчина получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.
Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
БПЛА, повредивший больницу в Курске, был начинен поражающими элементами
08:53
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала