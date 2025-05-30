https://ria.ru/20250530/svo-2019906035.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей
Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T09:31:00+03:00
2025-05-30T09:31:00+03:00
2025-05-30T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино в районе объездной дороги FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. Один мужчина получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20250530/bpl-2019902033.html
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей
Гладков: два мирных жителя ранены при атаке украинского FPV-дрона на спецтехнику