https://ria.ru/20250530/svo-2019906035.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей

В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 30.05.2025

В Белгородской области при атаке дрона пострадали двое мирных жителей

Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T09:31:00+03:00

2025-05-30T09:31:00+03:00

2025-05-30T09:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Два мирных жителя ранены на участке объездной дороги города Шебекино в результате атаки украинского FPV-дрона на спецтехнику, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино в районе объездной дороги FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены два мирных жителя. Один мужчина получил множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, второй - минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков. Он добавил, что транспортное средство получило повреждения. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20250530/bpl-2019902033.html

шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков