https://ria.ru/20250530/svo-2019900392.html

Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025

Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T08:34:00+03:00

2025-05-30T08:34:00+03:00

2025-05-30T08:34:00+03:00

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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". "Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". По словам военного, всё захваченное техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории ВС РФ.

https://ria.ru/20250524/taktika-2018795213.html

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Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения. Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области. 2025-05-30T08:34 true PT0M31S

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сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире