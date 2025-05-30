Рейтинг@Mail.ru
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/svo-2019900392.html
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:34:00+03:00
2025-05-30T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019900173_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4215d03f374cee376402a3b6e33d0027.jpg
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". "Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". По словам военного, всё захваченное техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории ВС РФ.
https://ria.ru/20250524/taktika-2018795213.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных
Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения. Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области.
2025-05-30T08:34
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019900173_77:0:1517:1080_1920x0_80_0_0_f5226a4d513e715d5061c19e5d438ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

В Сумской области впервые захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь".
"Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь".
По словам военного, всё захваченное техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории ВС РФ.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Тройной захват": в Британии остались в шоке от тактики России в зоне СВО
24 мая, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала