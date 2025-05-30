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Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок" - РИА Новости, 30.05.2025
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:34:00+03:00
2025-05-30T08:34:00+03:00
2025-05-30T08:34:00+03:00
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КУРСК, 30 мая - РИА Новости. Украинский дрон-детектор "Сахарок", называемый многими западными СМИ "легендарным", захвачен бойцами группировки войск "Север" у уничтоженных в Сумской области боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь". "Украинский дрон-детектор "Сахарок" и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима", - сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь". По словам военного, всё захваченное техническое оборудование передано для изучения в специализированные лаборатории ВС РФ.
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Украинский дрон-детектор в распоряжении российских военных
Российские военные получили в свое распоряжение украинский дрон-детектор "Сахарок", а также множество других средств связи ВСУ, их передадут специалистам для изучения.
Как сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным "Витязь", оборудование было захвачено в приграничных районах Сумской области.
2025-05-30T08:34
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сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
Российские военные захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"
В Сумской области впервые захватили украинский дрон-детектор "Сахарок"