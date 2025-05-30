В Белгородской области шесть сел остались без света при обстреле ВСУ
Гладков: 6 сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела ВСУ
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramFPV-дрон со стороны ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром
FPV-дрон со стороны ВСУ атаковал автомобиль в Шебекинском округе на участке дороги Архангельское — Муром
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Шесть сел в Грайворонском округе Белгородской области остались без электричества из-за повреждения ЛЭП в результате украинского обстрела села Пороз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Пороз Грайворонского округа подверглось обстрелу — повреждена линия электропередачи. Без света остаются сёла Пороз, Дунайка, Мощёное, Дорогощь, Мокрая Орловка и Рождественка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что город Шебекино подвергся атакам беспилотников. Два дрона ударили по двум предприятиям, от удара третьего дрона повреждён частный дом. Вследствие детонации четвертого БПЛА повреждены гараж и два автомобиля. Пятый дрон сдетонировал на стоянке. Кроме того, атакам беспилотников подверглись села Ржевка, Авиловка и Вознесеновка Шебекинского округа.
"В Белгородском районе в посёлке Октябрьский от детонации дрона в частном доме выбиты окна, посечены фасад и хозпостройки, на территории соседнего домовладения повреждены забор и гараж. В селе Орловка в результате атаки беспилотника у припаркованного легкового автомобиля повреждены лобовое стекло и капот. В селе Грузское Борисовского района дрон сдетонировал рядом с частным домовладением — повреждены фасад, окна и забор. В посёлке Борисовка от удара FPV-дрона посечены крыши частного дома и надворной постройки", - уточнил губернатор.
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