https://ria.ru/20250530/sud-2020056599.html

У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве

У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве - РИА Новости, 30.05.2025

У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве

Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T18:55:00+03:00

2025-05-30T18:55:00+03:00

2025-05-30T18:55:00+03:00

происшествия

жилье

саратовская область

москва

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39857/23/398572386_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c2ffdc1ec27e4ed1a3c4a82dc02ded3b.jpg

САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей, поскольку законность получения суммы для покупки недвижимости не удалось подтвердить, сообщила прокуратура области. "Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в 2021 году супруга бывшего инспектора ГИБДД МУ МВД России "Балаковское" на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрела две квартиры в Москве на общую сумму более 30 миллионов рублей. Прокуратура направила в Балаковский районный суд исковое заявление об обращении имущества в доход государства. Судом требования прокуратуры удовлетворены", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство взяло под контроль исполнение судебного решения.

https://ria.ru/20240910/vzyatki-1971724456.html

саратовская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, саратовская область, москва, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)