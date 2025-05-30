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У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве
У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве - РИА Новости, 30.05.2025
У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве
Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T18:55:00+03:00
2025-05-30T18:55:00+03:00
2025-05-30T18:55:00+03:00
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Балаковский районный суд Саратовской области изъял у жены бывшего местного госавтоинспектора две квартиры в Москве стоимостью свыше 30 миллионов рублей, поскольку законность получения суммы для покупки недвижимости не удалось подтвердить, сообщила прокуратура области. "Прокуратура Саратовской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в 2021 году супруга бывшего инспектора ГИБДД МУ МВД России "Балаковское" на денежные средства, законность получения которых не подтверждена, приобрела две квартиры в Москве на общую сумму более 30 миллионов рублей. Прокуратура направила в Балаковский районный суд исковое заявление об обращении имущества в доход государства. Судом требования прокуратуры удовлетворены", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Ведомство взяло под контроль исполнение судебного решения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, саратовская область, москва, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Жилье, Саратовская область, Москва, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
У жены саратовского экс-гаишника изъяли две квартиры в Москве
Суд изъял две квартиры в Москве, которые купила жена саратовского экс-гаишника