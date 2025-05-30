https://ria.ru/20250530/sud-2019998587.html

Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд

Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025

Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд

Тверской областной суд рассмотрит дело о похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью, сообщили СУСК и прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:39:00+03:00

2025-05-30T15:39:00+03:00

2025-05-30T15:39:00+03:00

происшествия

россия

тверь

тверской областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской областной суд рассмотрит дело о похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью, сообщили СУСК и прокуратура региона. В конце марта СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеёк" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан причастный к преступлению 34-летний житель Твери. Суд заключил мужчину, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, под стражу. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Твери в убийстве и совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении малолетней… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что мужчина обвиняется по п.п. "в","д" ч.2 ст. 126 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "в","к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение, изнасилование, иные действия сексуального характера, убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление). По версии следствия, 21 марта обвиняемый ехал на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела". Как подчеркивает в своем Telegram-канале прокуратура Тверской области, обвиняемый был ранее судим. Дело направлено в Тверской областной суд, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда, уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, тверь, тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф)