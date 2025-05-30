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Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025
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15:39 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sud-2019998587.html
Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд
Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд - РИА Новости, 30.05.2025
Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд
Тверской областной суд рассмотрит дело о похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью, сообщили СУСК и прокуратура региона. РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:39:00+03:00
2025-05-30T15:39:00+03:00
происшествия
россия
тверь
тверской областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской областной суд рассмотрит дело о похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью, сообщили СУСК и прокуратура региона. В конце марта СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеёк" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан причастный к преступлению 34-летний житель Твери. Суд заключил мужчину, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, под стражу. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Твери в убийстве и совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении малолетней… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается в Telegram-канале СУСК. Уточняется, что мужчина обвиняется по п.п. "в","д" ч.2 ст. 126 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "в","к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение, изнасилование, иные действия сексуального характера, убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление). По версии следствия, 21 марта обвиняемый ехал на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела". Как подчеркивает в своем Telegram-канале прокуратура Тверской области, обвиняемый был ранее судим. Дело направлено в Тверской областной суд, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы. Заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда, уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20250530/srok-2019956326.html
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происшествия, россия, тверь, тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тверь, Тверской областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело об убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд

Дело об изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью направили в суд

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Тверской областной суд рассмотрит дело о похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней девочки под Тверью, сообщили СУСК и прокуратура региона.
В конце марта СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеёк" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан причастный к преступлению 34-летний житель Твери. Суд заключил мужчину, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, под стражу.
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"Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя города Твери в убийстве и совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении малолетней… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что мужчина обвиняется по п.п. "в","д" ч.2 ст. 126 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "в","к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение, изнасилование, иные действия сексуального характера, убийство малолетнего, сопряженное с похищением человека, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление).
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По версии следствия, 21 марта обвиняемый ехал на автомобиле в сторону деревни Рязаново, увидел идущую по обочине незнакомую ему 13-летнюю девочку. Угрожая, он затащил ее в машину и заблокировал двери изнутри. Прибыв к СНТ "Ручеек", обвиняемый переместил девочку в лес и "нанес твердым предметом удары по голове и телу, совершив в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, после чего задушил и предпринял меры к сокрытию тела".
Как подчеркивает в своем Telegram-канале прокуратура Тверской области, обвиняемый был ранее судим. Дело направлено в Тверской областной суд, наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.
Заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда, уточняет прокуратура.
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