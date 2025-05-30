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Bloomberg рассказало, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда - РИА Новости, 30.05.2025
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15:34 30.05.2025 (обновлено: 15:43 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/sud-2019997328.html
Bloomberg рассказало, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда
Bloomberg рассказало, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда - РИА Новости, 30.05.2025
Bloomberg рассказало, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда
Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:34:00+03:00
2025-05-30T15:43:00+03:00
сша
экономика
в мире
дональд трамп
goldman sachs
citigroup
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов."Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории.Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации."Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup.По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
https://ria.ru/20250529/poshlin-2019738396.html
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сша, экономика, в мире, дональд трамп, goldman sachs, citigroup, введение трампом пошлин на импорт
США, Экономика, В мире, Дональд Трамп, Goldman Sachs, Citigroup, Введение Трампом пошлин на импорт
Bloomberg рассказало, чем грозит США приостановка пошлин по решению суда

Bloomberg: приостановка пошлин судом грозит США потерей 2 трлн долларов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Решение американского суда о приостановке действия импортных пошлин, введенных по указу президента Дональда Трампа, может привести к потере около двух триллионов долларов в доходной части бюджета США в течение следующего десятилетия, передает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на оценки авторитетных американских экономистов.
"Бюджетные поступления могут сократиться примерно на два триллиона долларов за 10 лет", - приводит агентство результаты анализа экспертов Йельской бюджетной лаборатории.
Президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома после подписания указа о введении взаимных пошлин на импорт - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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Согласно этим данным, такая потеря способна сорвать финансирование масштабной налоговой реформы Трампа, требующей одобрения конгресса. Накануне суд отменил действие пошлин, сославшись на превышение полномочий в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), что уже вызвало апелляцию со стороны администрации.
"Если это решение останется в силе, оно устранит пошлины, которые могли приносить почти 200 миллиардов долларов в год", - цитирует агентство расчёты Goldman Sachs и Citigroup.
По мнению аналитиков, даже временная приостановка пошлин способна осложнить реализацию фискальной повестки Белого дома и усугубить проблему дефицита бюджета.
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25 мая, 00:25
 
СШАЭкономикаВ миреДональд ТрампGoldman SachsCitigroupВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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