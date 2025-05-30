Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области - РИА Новости, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 30.05.2025 (обновлено: 08:24 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/sud-2019898708.html
Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области
Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области - РИА Новости, 30.05.2025
Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области
Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу защиты на арест отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T08:21:00+03:00
2025-05-30T08:24:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирск
андрей гончар
новосибирский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу защиты на арест отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова и оставил его в СИЗО, сообщает в пятницу управление судебного департамента в регионе. Центральный райсуд Новосибирска 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. Защита обжаловала постановление об аресте Гончарова и просила изменить меру пресечения на домашний арест. "Новосибирский областной суд, проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, оставил без изменения избранную в отношении Андрея Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей. Уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.
https://ria.ru/20250526/sud-2019052721.html
https://ria.ru/20250526/vzyatka-2019030579.html
новосибирская область
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, андрей гончар, новосибирский областной суд
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирск, Андрей Гончар, Новосибирский областной суд
Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области

Суд оставил в СИЗО главу Минпромторга Новосибирской области Гончарова

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу защиты на арест отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова и оставил его в СИЗО, сообщает в пятницу управление судебного департамента в регионе.
Центральный райсуд Новосибирска 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. Защита обжаловала постановление об аресте Гончарова и просила изменить меру пресечения на домашний арест.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий
26 мая, 09:52
"Новосибирский областной суд, проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, оставил без изменения избранную в отношении Андрея Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).
По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
Уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Первый замглавы метрополитена Москвы признал вину в получении взятки
26 мая, 03:20
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирскАндрей ГончарНовосибирский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала