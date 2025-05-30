Суд оставил под арестом главу Минпромторга Новосибирской области
Суд оставил в СИЗО главу Минпромторга Новосибирской области Гончарова
Суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд рассмотрел жалобу защиты на арест отстраненного от должности и обвиняемого в превышении полномочий главы минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова и оставил его в СИЗО, сообщает в пятницу управление судебного департамента в регионе.
Центральный райсуд Новосибирска 15 мая удовлетворил ходатайство следствия о заключении Гончарова под стражу. Сам министр заявил, что считает обвинение надуманным и полностью не согласен с ним. Защита обжаловала постановление об аресте Гончарова и просила изменить меру пресечения на домашний арест.
"Новосибирский областной суд, проверив представленные материалы и обсудив доводы апелляционной жалобы, оставил без изменения избранную в отношении Андрея Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров обвиняется по пунктам "в", "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО).
По данным региональной прокуратуры, с мая 2023 по январь 2024 года Андрей Гончаров уменьшил количества товаров, подлежащих поставке по госконтракту, незаконно произведя оплату обществу с ограниченной ответственностью на сумму 95 миллионов рублей.
Уголовное дело также возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении учредителя и директора ООО "Росэкспресс". Они также арестованы.