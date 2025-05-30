https://ria.ru/20250530/stskk-2020000821.html
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР
Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:47:00+03:00
2025-05-30T15:47:00+03:00
2025-05-30T16:07:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
енакиево
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020002593_0:38:1211:719_1920x0_80_0_0_ece2d11d1fd5e942aa96c52f44729df9.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 7.15 атаковали Енакиево при помощи БПЛА-камикадзе. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударных БПЛА самолетного типа в Енакиево. Задокументированы повреждения цистерн газонакопительной станции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обошлось без пострадавших.Региональное управление МЧС по ДНР также сообщило в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника ВСУ загорелись емкости газонакопительной станции. Пожар был успешно ликвидирован, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
енакиево
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020002593_51:0:1211:870_1920x0_80_0_0_ddf0b63f5b432a21ce53bb53dee53b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, енакиево, происшествия, россия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Происшествия, Россия
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР
Дроны ВСУ повредили цистерны на газонакопительной станции в Енакиево в ДНР