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Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР - РИА Новости, 30.05.2025
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15:47 30.05.2025 (обновлено: 16:07 30.05.2025)
https://ria.ru/20250530/stskk-2020000821.html
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР - РИА Новости, 30.05.2025
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР
Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T15:47:00+03:00
2025-05-30T16:07:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
енакиево
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 7.15 атаковали Енакиево при помощи БПЛА-камикадзе. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударных БПЛА самолетного типа в Енакиево. Задокументированы повреждения цистерн газонакопительной станции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обошлось без пострадавших.Региональное управление МЧС по ДНР также сообщило в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника ВСУ загорелись емкости газонакопительной станции. Пожар был успешно ликвидирован, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, енакиево, происшествия, россия
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Происшествия, Россия
Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР

Дроны ВСУ повредили цистерны на газонакопительной станции в Енакиево в ДНР

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ городского округа Енакиево в ДНР
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ городского округа Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ городского округа Енакиево в ДНР
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 7.15 атаковали Енакиево при помощи БПЛА-камикадзе.
"Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударных БПЛА самолетного типа в Енакиево. Задокументированы повреждения цистерн газонакопительной станции", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Региональное управление МЧС по ДНР также сообщило в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника ВСУ загорелись емкости газонакопительной станции. Пожар был успешно ликвидирован, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЕнакиевоПроисшествияРоссия
 
 
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