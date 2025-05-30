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Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР

Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР - РИА Новости, 30.05.2025

Дроны ВСУ атаковали газонакопительную станцию в ДНР

Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T15:47:00+03:00

2025-05-30T15:47:00+03:00

2025-05-30T16:07:00+03:00

донецкая народная республика

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специальная военная операция на украине

енакиево

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали газонакопительную станцию в городе Енакиево с применением беспилотников-камикадзе, повреждения получили цистерны станции, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, ВСУ в 7.15 атаковали Енакиево при помощи БПЛА-камикадзе. "Специалисты управления... подтвердили факт применения противником ударных БПЛА самолетного типа в Енакиево. Задокументированы повреждения цистерн газонакопительной станции", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что обошлось без пострадавших.Региональное управление МЧС по ДНР также сообщило в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотника ВСУ загорелись емкости газонакопительной станции. Пожар был успешно ликвидирован, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

енакиево

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, енакиево, происшествия, россия