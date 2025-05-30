https://ria.ru/20250530/sterlitamak-2020029698.html

В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы

В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы - РИА Новости, 30.05.2025

В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы

Правоохранители ищут двух женщин, которые в башкирском Стерлитамаке избили прохожую из-за ее "неформального вида", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 30.05.2025

2025-05-30T17:23:00+03:00

2025-05-30T17:23:00+03:00

2025-05-30T17:23:00+03:00

происшествия

стерлитамак

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УФА, 30 мая – РИА Новости. Правоохранители ищут двух женщин, которые в башкирском Стерлитамаке избили прохожую из-за ее "неформального вида", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал MashBatash опубликовал видео инцидента, по кадрам которого видно, как ночью две женщины напали на девушку, били руками и ногами. В один момент появляются несколько самокатчиков и разнимают их. На следующих кадрах – избитая незнакомками девушка показывает ссадины на руках и лице. У нее розовый цвет волос и пирсинг на носу. "Ночью 30 мая 21-летняя жительница города Стерлитамака шла с работы по аллее возле дома на улице Артема. Две незнакомые женщины сделали ей замечание за неформальный вид, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Прохожие мужчины разняли девушек. На следующий день девушка обратилась с заявлением в полицию", - рассказали в полиции. В ведомстве добавили, что правоохранители выписали пострадавшей направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Изъяты видео с камер видеонаблюдения, устанавливаются личности участников потасовки", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250530/konduktor-2019993396.html

https://ria.ru/20240929/bashkirija-1975341720.html

стерлитамак

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, стерлитамак