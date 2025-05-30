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В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы - РИА Новости, 30.05.2025
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17:23 30.05.2025
https://ria.ru/20250530/sterlitamak-2020029698.html
В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы
В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы - РИА Новости, 30.05.2025
В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы
Правоохранители ищут двух женщин, которые в башкирском Стерлитамаке избили прохожую из-за ее "неформального вида", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 30.05.2025
2025-05-30T17:23:00+03:00
2025-05-30T17:23:00+03:00
происшествия
стерлитамак
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Правоохранители ищут двух женщин, которые в башкирском Стерлитамаке избили прохожую из-за ее "неформального вида", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. Ранее Telegram-канал MashBatash опубликовал видео инцидента, по кадрам которого видно, как ночью две женщины напали на девушку, били руками и ногами. В один момент появляются несколько самокатчиков и разнимают их. На следующих кадрах – избитая незнакомками девушка показывает ссадины на руках и лице. У нее розовый цвет волос и пирсинг на носу. "Ночью 30 мая 21-летняя жительница города Стерлитамака шла с работы по аллее возле дома на улице Артема. Две незнакомые женщины сделали ей замечание за неформальный вид, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Прохожие мужчины разняли девушек. На следующий день девушка обратилась с заявлением в полицию", - рассказали в полиции. В ведомстве добавили, что правоохранители выписали пострадавшей направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Изъяты видео с камер видеонаблюдения, устанавливаются личности участников потасовки", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250530/konduktor-2019993396.html
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происшествия, стерлитамак
Происшествия, Стерлитамак
В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы

В Стерлитамаке ищут женщин, избивших девушку за розовые волосы и пирсинг

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Правоохранители ищут двух женщин, которые в башкирском Стерлитамаке избили прохожую из-за ее "неформального вида", сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ранее Telegram-канал MashBatash опубликовал видео инцидента, по кадрам которого видно, как ночью две женщины напали на девушку, били руками и ногами. В один момент появляются несколько самокатчиков и разнимают их. На следующих кадрах – избитая незнакомками девушка показывает ссадины на руках и лице. У нее розовый цвет волос и пирсинг на носу.
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"Ночью 30 мая 21-летняя жительница города Стерлитамака шла с работы по аллее возле дома на улице Артема. Две незнакомые женщины сделали ей замечание за неформальный вид, завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Прохожие мужчины разняли девушек. На следующий день девушка обратилась с заявлением в полицию", - рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что правоохранители выписали пострадавшей направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Изъяты видео с камер видеонаблюдения, устанавливаются личности участников потасовки", - добавили в пресс-службе.
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